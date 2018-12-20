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Леди
Кулинария
20 декабря 18, 13:02
Диетическая "Шуба" от Лилии Ребрик
Лилия Ребрик
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Актриса и телеведущая советует "сельдь под шубой в виде пирожных".

Каждый привык встречать Новый год по-своему. У Лилии Ребрик и ее мужа, хореографа Андрея Дикого, тоже есть особенная традиция.

- Традиционно наша "дикая семейка" встречает Новый год дома. Мы устраиваем настоящую погоню за Дедом Морозом - открываем окна и двери во всех комнатах и ​​пытаемся поймать Деда с подарками. Но из года в год ему удается незаметно оставить презенты под елкой и тихо уйти, - признается актриса и ведущая канала "Украина".

А еще Ребрик советует приготовить на праздник "сельдь под шубой в виде пирожных". Говорит, что таким блюдом вы точно удивите своих гостей, ведь это вкусно и полезно:

- Залейте горячей водой тертую отварную свеклу и добавьте желатин. Перемешайте и процедите на плоскую тарелку. Отправьте желе из свеклы в холодильник застывать.

Филе сельди разрежьте на одинаковые кусочки шириной 3-4 см.

Заранее приготовленное картофельное пюре смешайте с перетертым в блендере шпинатом.

Выложите пюре на кусочки сельди, украсьте маринованным красным и зеленым луком.

Желе из свеклы разрежьте на прямоугольники и выложите сверху.

Салат готов! Это "Шуба", от которой вы не наберете ни одного килограмма, потому что здесь совсем нет майонеза.  А немного картофеля на новый год точно можно! Тем более - со шпинатом.

Так выглядит "Шуба" по рецепту Лилии Ребрик. Фото: Instagram Ребрик

 
kp.ua
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