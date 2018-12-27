Новогодние десерты: просто, быстро, красиво

Хурма по-королевски

Все, что с фруктами, нашей Свинке по душе. А уж тем более ярко-рыжая хурма с ее терпковато-сладкими нотками.

НАДО: 6 - 7 шт. хурмы среднего размера · 1 стакан густых (33%) сливок · 1 стакан сахарного песка · 2 ст. ложки муки · 1 пакетик ванильного сахара · 2 яйца · 1 л воды · 1 апельсин.

ГОТОВИМ:

1. Сначала сварим хурму в сиропе. Для этого растворяем в воде все количество сахара и доводим до кипения. Затем осторожно перекладываем в сироп хурму, убавляем огонь до маленького, варим около 3 - 4 минут и сразу же снимаем с огня.

2. С апельсина мелкой теркой снимаем цедру и выдавливаем сок. Сок процеживаем. Сок и цедру добавляем в горячий сироп с хурмой и оставляем медленно остужаться при комнатной температуре.

3. Остывшую и напитавшуюся сиропом хурму аккуратно достаем и снимаем с нее кожицу. Перекладываем в форму для запекания.

4. Отдельно с ванильным сахаром взбиваем яйца в белую пену. В конце добавляем муку и сливки.

5. Сливочную массу выливаем сверху на хурму и запекаем в разогретой до 180 °С духовке около 15 - 20 минут.

Ванильно-сливочный десерт

Обязательно подайте его в красивых креманках. Наша Свинья - большая эстетка и любит все красивое.

НАДО: 0,5 л молока · 3 яйца · 1 пакетик ванильного сахара · 100 г сахарного песка · 1 ст. ложка муки · 2 ст. ложки крахмала · маленький кусочек сливочного масла для смазывания крема.

ГОТОВИМ:

1. Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром в пышную белую пену.

2. Не прекращая взбивать, добавляем муку и крахмал.

3. Молоко подогреваем и тонкой струйкой вливаем в яичную массу.

4. Теперь все вместе переставляем на водяную баню и, непрерывно помешивая, доводим крем до загустения.

5. Раскладываем по креманкам и сверху смазываем небольшим количеством сливочного масла, чтобы на поверхности крема не образовалась неприятная корочка. Подаем охлажденным.

Грушевый штрудель с мороженым

Ура! Больше не нужно часами готовить слоеное тесто. Его можно купить уже готовым в магазине и очень быстро испечь самый праздничный из всех десертов - новогодний штрудель с грушами и мороженым.

НАДО: 500 г готового слоеного теста (3 пласта) · 3 сухарика из белого хлеба · 1 яйцо · 200 г сливочного мороженого. ДЛЯ НАЧИНКИ: 1 ст. ложка изюма · 1 стакан очищенных грецких орехов · 1 лимон · 3 груши · 2 ст. ложки сахара · 2 шт. гвоздики · 0,5 ч. ложки молотой корицы · 1 пакетик ванильного сахара · сахарная пудра (для посыпки).

ГОТОВИМ:

1. Размороженные пластины слоеного теста складываем одну на другую и раскатываем на посыпанной мукой поверхности в квадрат 30х30 см.

2. Сухарики крошим в ступке и посыпаем ими поверхность теста. Обязательно оставляем свободными от крошек края теста!

3. Изюм распариваем в воде, орехи измельчаем. Груши очищаем от кожуры, удаляем косточки и нарезаем кубиками. Подготовленные груши сразу же сбрызгиваем лимонным соком.

4. На дно кастрюли подливаем немного воды, высыпаем сахар и растворяем его на медленном огне. Кипятим 1 минуту и в получившийся сироп добавляем груши, изюм, гвоздику, корицу и ванильный сахар. Варим без крышки, помешивая, пока вся жидкость не испарится. В конце варки обязательно удаляем гвоздику. Охлаждаем и смешиваем с орехами.

5. Охлажденную начинку равномерно распределяем по тесту.

6. Края теста смазываем взбитым яйцом и сворачиваем в тугой рулет.

7. Выкладываем штрудель на противень, покрытый пергаментом, верх смазываем остатками яйца. Выпекаем при температуре 200 °С 17 - 20 минут.

8. Готовый штрудель остужаем и посыпаем сахарной пудрой. И последний штрих - нарезаем косыми порционными кусками. Подаем с мороженым.

Панакота

Свинья любит полежать и побездельничать. И этот классический итальянский десерт придуман явно не трудоголиком. Хлопот с ним - минут на 10 - 15. Но восхищаться после будут долго.

НАДО: 350 мл молока · 10 г желатина · 1 стручок ванили · цедра 1 апельсина · 1 ст. ложка миндального ликера. ДЛЯ СОУСА: 200 г любых свежих ягод · 50 г темного бальзамического уксуса · 20 г сахара.

ГОТОВИМ:

1. Желатин заливаем 100 мл холодного молока и оставляем на 15 минут для набухания.

2. С апельсина теркой снимем цедру. Стручок ванили разрезаем пополам и достаем из него семечки.

3. В оставшееся молоко добавляем сахар, апельсиновую цедру, стручок ванили и ванильные семечки. Доводим все вместе до кипения и снимаем с огня.

4. Теперь туда же добавляем разбухший в молоке желатин. Еще раз все прогреваем, чтобы желатин полностью растворился. Снимаем с огня, процеживаем и разливаем по формочкам.

5. Готовим ягодный соус: ягоды пересыпаем сахаром и на сковороде обжариваем 2 - 3 минуты, пока сахар не растопится. Добавляем бальзамический уксус, перемешиваем и снимаем с огня. Дать настояться 5 минут.

6. Формочки с панакотой на 1 - 2 секунды опускаем в горячую воду, затем переворачиваем и выкладываем на сервировочное блюдо. Сверху поливаем ягодным соусом.