Масленица 2019: самые необычные рецепты блинов

4 марта начиналась Масленица! От блинов будет не скрыться всю неделю: их будут печь дома, они появятся в меню всех кафе и в лавках на уличных ярмарках. Но если вы захотите по-настоящему удивить своих друзей и близких в эти праздники, то специально для вас в издании The Challenger рассказали о самых необычных
Радужные блины
Ингредиенты:- Мука - 200 г
Процесс приготовления:
Соедините муку, сахар, соду и соль в большой миске. Перемешайте венчиком до однородной массы.
Взбейте в отдельной посуде яйца, кефир и молоко. Соедините содержимое обеих мисок и перемешайте.
Разделите полученное тесто на пять равных частей.
Окрасьте каждую пищевым красителем разного цвета.
Растопите небольшой кусочек масла на большой антипригарной сковороде на среднем огне. Выпекайте блины по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистого цвета.
Сложите блины друга на друга. Подавайте со свежими ягодами или кленовым сиропом.
Блинные мешочки с жульеном из грибов и курицы
Ингредиенты:- Мука - 240 г
Процесс приготовления:
Взбейте венчиком молоко, яйца и сахар до образования пены. Постепенно добавьте просеянную муку. Смешайте до состояния однородной массы. Посолите по вкусу. При необходимости добавьте немного воды.
Разведите в стакане кипятка соду, размешайте и влейте в тесто. Оставьте на 10-15 минут. Добавьте ложку растительного масла.
Жарьте блины на горячей сковороде, предварительно смазанной маслом.
Отварите курицу и измельчите мясо с помощью мясорубки или блендера.
Мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте на сковороде. Добавьте к филе и хорошо перемешайте.
В середину каждого блина выложите начинку, соберите края блинов и перевяжите веточкой зеленого лука.
Украсьте мешочки прованскими травами. Подавайте со сметаной или натуральным йогуртом.
Блинные трубочки с заварным кремом
Ингредиенты:- Мука (пшеничная) - 165 г
Процесс приготовления:
В глубокой миске слегка взбейте 300 мл молока, яйцо и 2 ч. л. сахара до однородной консистенции. Посолите по вкусу. Добавьте разрыхлитель и перемешайте еще раз. Добавьте в заготовку для теста немного корицы и перемешайте.
Просейте 150 г муки через сито и постепенно добавляйте необходимое количество в тесто. Хорошо перемешивайте. Если тесто получилось слишком густым, влейте немного молока или воды. В конце добавьте ложку растительного масла.
Нагрейте большую антипригарную сковороду на среднем огне. Влейте в центр сковороды тесто и наклоняйте сковороду по кругу, чтобы оно равномерно распределилось. Жарьте блины с двух сторон до образования румяного цвета.
Отложите готовые блины охлаждаться, иначе ваша начинка растает.
Приготовьте крем: для этого смешайте в миске 2 ч. л. сахара и 15 г муки, добавьте 50 мл молока и перемешайте. Добавьте яичный желток и немного ванилина. Должна получиться густая масса.
Нагрейте оставшиеся 100 мл молока, добавьте его в заготовку для крема и хорошо перемешайте. Через пару минут начинка загустеет. Переложите крем в посуду и остудите. Уберите в холодильник на 20 минут.
Выложите остывший крем на край блина и скрутите трубочки. Переложите блины на тарелку и оставьте в холодильнике на 30 минут.
Готовые блины посыпьте сахарной пудрой и украсьте свежими ягодами.
Блинные роллы с семгой, сливочным сыром и авокадо
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
В глубокой миске смешайте яйца, молоко, сахар, соль и растительное масло. Добавьте просеянную муку и перемешайте.
Выпекайте блины на разогретой сковороде.
Остудите приготовленные блины. Смажьте сыром. Тонко нарежьте рыбу и выложите на сыр. Сверху добавьте тонкие пластины авокадо.
Сверните блины в роллы и оставьте их пропитаться. Разрежьте на рулетики.
Шпинатные панкейки с шоколадом
Ингредиенты:- Мука (пшеничная) - 200 г
Процесс приготовления:
Смешайте в блендере шпинат, яйцо, кокосовое масло, молоко и экстракт перечной мяты.
Добавьте к ингредиентам пищевую соду, соль и стевию. Перемешайте.
Всыпьте муку и смешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть густым. Если оно получилось жидковатым, добавьте муку до необходимой консистенции.
Нагрейте антипригарную сковороду на среднем огне.
Выкладывайте тесто столовой ложкой. Когда оно поднимется и появятся пузырьки, переверните блин и обжарьте с другой стороны. Готовьте по 2-3 минуты с каждой стороны.
Сложите панкейки стопкой, полейте шоколадным соусом или взбитыми сливками. Украсьте шоколадными каплями.