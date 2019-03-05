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Леди
Кулинария
5 марта 19, 16:48
Масленица 2019: самые необычные рецепты блинов
рецепты блинов
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Если вы захотите по-настоящему удивить своих друзей и близких в эти праздники, то специально для вас мы собрали пять самых неожиданных рецептов

4 марта начиналась Масленица! От блинов будет не скрыться всю неделю: их будут печь дома, они появятся в меню всех кафе и в лавках на уличных ярмарках. Но если вы захотите по-настоящему удивить своих друзей и близких в эти праздники, то специально для вас в издании The Challenger рассказали о самых необычных

 Радужные блины

 Ингредиенты:

- Мука - 200 г

- Молоко - 200 мл

- Кефир (обезжиренный) - 200 мл 

- Яйца - 3 шт.

- Масло (сливочное) - 25 г 

- Сахар - 2 ст. л. Соль - ½ ч. л. 

- Пищевой краситель - по вкусу

Процесс приготовления:

Соедините муку, сахар, соду и соль в большой миске. Перемешайте венчиком до однородной массы.
Взбейте в отдельной посуде яйца, кефир и молоко. Соедините содержимое обеих мисок и перемешайте.
Разделите полученное тесто на пять равных частей.

Окрасьте каждую пищевым красителем разного цвета.

Растопите небольшой кусочек масла на большой антипригарной сковороде на среднем огне. Выпекайте блины по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистого цвета.
Сложите блины друга на друга. Подавайте со свежими ягодами или кленовым сиропом.

Блинные мешочки с жульеном из грибов и курицы

Ингредиенты:

- Мука - 240 г 

- Молоко - 400 мл

- Вода - 200 мл 

- Яйца - 2 шт

.- Грибы (шампиньоны) - 300 г

- Курица (филе) - 1 шт.

- Лук (зеленый) - 1 пучок 

- Лук (репчатый) - 1 шт.

- Масло (растительное) - 3 ст. л.

- Сахар - 1 ст. л.

- Сода - ½ ч. л.

- Специи (прованские травы) - ½ ч. л.

- Соль - по вкусу

Процесс приготовления:

Взбейте венчиком молоко, яйца и сахар до образования пены. Постепенно добавьте просеянную муку. Смешайте до состояния однородной массы. Посолите по вкусу. При необходимости добавьте немного воды.

Разведите в стакане кипятка соду, размешайте и влейте в тесто. Оставьте на 10-15 минут. Добавьте ложку растительного масла.

Жарьте блины на горячей сковороде, предварительно смазанной маслом.

Отварите курицу и измельчите мясо с помощью мясорубки или блендера.
Мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте на сковороде. Добавьте к филе и хорошо перемешайте.

В середину каждого блина выложите начинку, соберите края блинов и перевяжите веточкой зеленого лука.
Украсьте мешочки прованскими травами. Подавайте со сметаной или натуральным йогуртом.

Блинные трубочки с заварным кремом

Ингредиенты:

- Мука (пшеничная) - 165 г

- Молоко - 450 мл

- Яйца - 1 шт.

- Яйца (желток) - 1 шт.

- Масло (растительное) -30 мл

- Сахар - 4 ч. л.

- Разрыхлитель - 2 ч. л. 

- Сахар (пудра) - 10 г 

- Ваниль - ½ ч. л.

- Корица - по вкусу 

- Соль - ½ ч. л.

Процесс приготовления:

В глубокой миске слегка взбейте 300 мл молока, яйцо и 2 ч. л. сахара до однородной консистенции. Посолите по вкусу. Добавьте разрыхлитель и перемешайте еще раз. Добавьте в заготовку для теста немного корицы и перемешайте.

Просейте 150 г муки через сито и постепенно добавляйте необходимое количество в тесто. Хорошо перемешивайте. Если тесто получилось слишком густым, влейте немного молока или воды. В конце добавьте ложку растительного масла.

Нагрейте большую антипригарную сковороду на среднем огне. Влейте в центр сковороды тесто и наклоняйте сковороду по кругу, чтобы оно равномерно распределилось. Жарьте блины с двух сторон до образования румяного цвета.

Отложите готовые блины охлаждаться, иначе ваша начинка растает.

Приготовьте крем: для этого смешайте в миске 2 ч. л. сахара и 15 г муки, добавьте 50 мл молока и перемешайте. Добавьте яичный желток и немного ванилина. Должна получиться густая масса.

Нагрейте оставшиеся 100 мл молока, добавьте его в заготовку для крема и хорошо перемешайте. Через пару минут начинка загустеет. Переложите крем в посуду и остудите. Уберите в холодильник на 20 минут.

Выложите остывший крем на край блина и скрутите трубочки. Переложите блины на тарелку и оставьте в холодильнике на 30 минут.
Готовые блины посыпьте сахарной пудрой и украсьте свежими ягодами.

Блинные роллы с семгой, сливочным сыром и авокадо

Ингредиенты:

- Молоко - 2 стакана 

- Мука (пшеничная) - 6 ст. л

.- Яйца - 1 шт.

- Сыр (сливочный) - 200 г 

- Рыба (семга) - 100 г

- Авокадо - 1 шт.

- Масло (растительное) - 1 ст. л

. Сахар - по вкусу

- Соль - по вкусу

Процесс приготовления:

В глубокой миске смешайте яйца, молоко, сахар, соль и растительное масло. Добавьте просеянную муку и перемешайте.

Выпекайте блины на разогретой сковороде.

Остудите приготовленные блины. Смажьте сыром. Тонко нарежьте рыбу и выложите на сыр. Сверху добавьте тонкие пластины авокадо.

Сверните блины в роллы и оставьте их пропитаться. Разрежьте на рулетики.

Шпинатные панкейки с шоколадом

Ингредиенты:

- Мука (пшеничная) - 200 г

- Миндальное молоко - 1 стакан 

- Шпинат - 1 чашка

- Яйца - 1 шт. 

- Шоколад (капли) - 40 г

- Сахарозаменитель (стевия) - 1 упаковка

- Масло (кокосовое) - 1 ст. л.

- Мята (перечная экстракт) - 1 ч. л.

- Разрыхлитель - 1 ч. л.

- Сода (пищевая) - ½ ч. л.

- Соль - ½ ч. л.

- Соус (шоколадный) - для подачи

Процесс приготовления:

Смешайте в блендере шпинат, яйцо, кокосовое масло, молоко и экстракт перечной мяты.

Добавьте к ингредиентам пищевую соду, соль и стевию. Перемешайте.

Всыпьте муку и смешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть густым. Если оно получилось жидковатым, добавьте муку до необходимой консистенции.

Нагрейте антипригарную сковороду на среднем огне.

Выкладывайте тесто столовой ложкой. Когда оно поднимется и появятся пузырьки, переверните блин и обжарьте с другой стороны. Готовьте по 2-3 минуты с каждой стороны.

Сложите панкейки стопкой, полейте шоколадным соусом или взбитыми сливками. Украсьте шоколадными каплями.
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