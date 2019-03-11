Классический курник с блинами, рисом и грибами

Классический курник из дрожжевого теста с блинами, рисом и грибами





Ингредиенты





8–10 блинов.





Для теста:





1 стакан молока;

25 г живых дрожжей;

1 столовая ложка сахара;

500 г муки;

100 г сливочного масла;

1 яйцо;

¹⁄₂ чайной ложки соли;

1 яичный желток, чтобы смазать пирог.





Для куриной начинки:





2 куриных филе;

соль — по вкусу;

1 лавровый лист;

1 пучок петрушки;

1 пучок укропа;

чёрный молотый перец — по вкусу.





Для грибной начинки:





300 г грибов;

растительное масло — по вкусу;

1–2 луковицы;

соль, чёрный молотый перец — по вкусу.





Для рисово-яичной начинки:





1 стакан риса;

2 стакана воды;

соль — по вкусу;

3 яйца;

пучок зелёного лука;

чёрный молотый перец — по вкусу;

50 мл жирных сливок или сметаны.





Приготовление





В первую очередь испеките блины.





Потом займитесь тестом. Подогрейте молоко, чтобы оно стало чуть тёплым, но не горячим. Покрошите дрожжи в отдельную миску, влейте половину молока и перемешайте, чтобы не было комочков. Введите сахар и 2–3 столовые ложки просеянной муки, ещё раз перемешайте. Уберите в тёплое место на 15–20 минут, чтобы опара поднялась.





Растопите сливочное масло. В отдельную миску просейте оставшуюся муку, сделайте углубление посередине, добавьте туда яйцо, посолите и перемешайте. Затем влейте молоко и растопленное масло. Ещё раз перемешайте и добавьте опару. Действуйте ложкой, пока тесто это позволяет.





Потом перенесите заготовку на стол и вымешивайте руками. Можно добавить немного муки, чтобы масса не прилипала. Гладкое и эластичное тесто положите тесто в миску, накройте полотенцем и уберите в тёплое место на 1–1,5 часа, чтобы оно увеличилось в 2–2,5 раза.









Отварите курицу в воде с солью и лаврушкой. Готовое мясо остудите и разорвите на кусочки. Добавьте к нему измельчённую зелень, соль, перец и немного бульона, перемешаете и накройте крышкой.





Покрошите грибы небольшими кусочками и пассеруйте в разогретом масле, пока они не ужарятся в два раза. Снимите с огня и переложите в миску. Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на той же сковороде до золотистого цвета. Добавьте грибы, соль и перец.





Отварите рис в подсоленной воде и остудите. Сварите яйца вкрутую, очистите и нарежьте мелкими кусочками. Соедините с остывшей крупой, рубленой зеленью, солью, перцем, сливками или сметаной.





Тесто разделите на две неравные части: одна должна быть больше другой примерно в полтора раза. Раскатайте маленькую часть так, чтобы она была на пару сантиметров больше блинов.













Можно оставить ещё несколько сантиметров, если хотите украсить пирог по краям плетёными элементами.





На противень постелите пергамент, смажьте его маслом и покройте раскатанным тестом. Теперь соберите пирог: блинчик — курица — блинчик — рис с яйцами — блинчик — грибы. Повторите, чтобы получилась горка.





Раскатайте большой кусок теста и аккуратно накройте курник. Красиво соедините края с нижним слоем.













Из обрезков теста можно сделать украшения.













В центре прорежьте небольшое отверстие, чтобы выходил пар. Смажьте пирог желтком.





Поставьте курник в разогретую до 180 °С духовку и выпекайте 30–40 минут. Когда пирог подрумянится, доставайте и подавайте к столу.