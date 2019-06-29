Что приготовить на завтрак: рецепты легких летних блюд

Что есть в жару? Чтобы вкусно, не сильно жирно, но в то же время сытно и полезно? Ответ очевиден: молочные продукты. Молоко, натуральный йогурт, кефир, закваски и творог - из всего этого можно приготовить уйму вкусных легких блюд. Лучшие летние рецепты для завтраков рассказали на bit.ua.

Чиа-пудинг с сезонными фруктами

Готовить пудинг лучше с вечера. Нужно залить семена чиа молоком или йогуртом и оставить на ночь в холодильнике. Утром, когда семена набухнут, добавить к ним орехи, малину, чернику, абрикосы, персики или другие фрукты и ягоды.

Бельгийские вафли

Отдельно смешать сыпучие ингредиенты и в другой тарелке — молоко, яйца, растительное масло и ваниль. Аккуратно добавить яичные белки и хорошо перемешать. Тесто залить в вафельницу и оставить на десять минут. Готовые вафли можно залить клубничным йогуртом, добавить фрукты, орехи, мед. Или сделать соленый вариант с зеленью, беконом, овощами и соусом.

Чезкейк без выпички

Замочить желатин в горячей воде. Печенье измельчить и смешать с растопленным маслом. Полученное тесто переложить в форму для выпечки и сделать бортики. В блендере смешать сгущенное молоко, творог и сливки. Добавить желатин и еще раз хорошо перемешать. Начинку вылить на корж из печенья. Поставить в холодильник на 3-4 часа. По желанию чизкейк можно украсить свежими ягодами и фруктами.

Гранола с голубикой

Гранолу можно легко приготовить в домашних условиях и потом забыть о готовке завтраков на ближайшие десять дней. О том, как приготовить гранолу, мы уже рассказывали, пошаговый рецепт можно посмотреть здесь. Готовую гранолу заливаем молоком или йогуртом и добавляем в тарелку свежую голубику.

Творог с фруктами

Если времени совсем не хватает, на помощь всегда придут творог и фрукты по вкусу. Творог можно залить молоком или йогуртом. Добавлять можно все, что угодно - мед, семена, фрукты или сухофрукты.