Творожные шарики в шоколадной крошке



Вам потребуется:

1 кг творога

1,5 ст. сахарной пудры

300 г сливочного масла

300 г сухого печенья

2 ст. л. какао

4 ст. л. кокосовой стружки

1 ст. орехов

1 банка сгущенки



Приготовление:

1. Орехи измельчаем, а печенье ломаем в мелкую крошку. Творог — через сито и смешиваем со сливочным маслом.

2. Делим творог на 3 части. В первую добавим орехи, во вторую добавим крошку-печенье, а в третью — какао.

4. Из первого творога (с орехом) делаем маленький шарик, кладём его в лепёшку из 2-го творога (с печеньем) и скатываем, затем уже в 3-й творог (с какао) и формируем окончательный шар.

5. Обмакиваем его в сгущенном молоке, затем в кокосовой стружке или шоколадной крошке.