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Леди
Кулинария
29 сентября 19, 21:40
Творожные шарики в шоколадной крошке
Творожные шарики
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Пирожное "Творожные шарики" - этот замечательный десерт придется по вкусу как взрослым, так и детям.

Творожные шарики в шоколадной крошке 

Вам потребуется:

1 кг творога
1,5 ст. сахарной пудры
300 г сливочного масла
300 г сухого печенья
2 ст. л. какао
4 ст. л. кокосовой стружки
1 ст. орехов
1 банка сгущенки

Приготовление:

1. Орехи измельчаем, а печенье ломаем в мелкую крошку. Творог — через сито и смешиваем со сливочным маслом.

2. Делим творог на 3 части. В первую добавим орехи, во вторую добавим крошку-печенье, а в третью — какао.

4. Из первого творога (с орехом) делаем маленький шарик, кладём его в лепёшку из 2-го творога (с печеньем) и скатываем, затем уже в 3-й творог (с какао) и формируем окончательный шар.

5. Обмакиваем его в сгущенном молоке, затем в кокосовой стружке или шоколадной крошке.
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