Творожные шарики в шоколадной крошке
Вам потребуется:
1 кг творога
1,5 ст. сахарной пудры
300 г сливочного масла
300 г сухого печенья
2 ст. л. какао
4 ст. л. кокосовой стружки
1 ст. орехов
1 банка сгущенки
Приготовление:
1. Орехи измельчаем, а печенье ломаем в мелкую крошку. Творог — через сито и смешиваем со сливочным маслом.
2. Делим творог на 3 части. В первую добавим орехи, во вторую добавим крошку-печенье, а в третью — какао.
4. Из первого творога (с орехом) делаем маленький шарик, кладём его в лепёшку из 2-го творога (с печеньем) и скатываем, затем уже в 3-й творог (с какао) и формируем окончательный шар.
5. Обмакиваем его в сгущенном молоке, затем в кокосовой стружке или шоколадной крошке.