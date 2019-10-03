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Леди
Кулинария
3 октября 19, 10:52
Самые вкусные смузи из авокадо: пошаговая инструкция
авокадо
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Если вы хотите, чтобы ваше утро начиналось вкусно и полезно, а кожа была сияющей, красивой и здоровой – включайте в свой рацион периодически смузи из авокадо. И так, употреблять его вы можете не только на завтрак, но и в течение дня
Смузи на основе авокадо – это вкусный и полезный вариант завтрака или перекуса. Для его приготовления вам нужно не более 5 ингредиентов, и на приготовление понадобится лишь несколько минут. Кроме своей удивительной кремовой консистенции, авокадо насыщено жирными кислотами – жирами, которые необходимы нашему телу для нормального функционирования.

Полезная информация

1. Для того, чтобы выбрать спелый фрукт – обращайте внимание на его внешний вид. Кожура должна быть без царапин и трещин.

2. Не покупайте слишком мягкий или твердый фрукт. В первом случае плод переспел, во втором – не созрел. Идеальное авокадо поддается нажатию пальцев.

3. Если вы купили недозрелый плод, дайте ему дозреть при помощи комнатной температуры в течение 3-7 дней. Для ускорения созревания, поставьте авокадо в пакет с яблоками и бананами. Эти фрукты выделяют этилен, ускоряющий созревание авокадо.

4. Если вам нужна лишь половина авокадо, то косточку из другой половинки не вынимайте. Таким образом плод дольше будет оставаться свежим и сохранит полезные свойства.

5. Чтобы фрукт сохранил цвет сбрызните его соком лимона или лайма.

Смузи из авокадо с мятой и лимоном


Рецепт приготовления смузи с авокадо и мятой

Ингредиенты (на 2 порции):
– 2 средних авокадо
– 1 столовая ложка лимонного сока
– 6-7 листочков свежей мяты
– 2 стакана альтернативного молока
– 2 столовые ложки меда

1. Удалите мякоть авокадо и добавьте ее в чашу блендера.

2. Взбейте вместе с другими ингредиентами до однородной массы.

3. Добавьте больше молока или меда, если необходимо.

Смузи с авокадо, бананом и миндалем


Рецепт приготовления смузи с авокадо и бананом

Ингредиенты:
– 1 банан
– половина авокадо
– 50 г миндаля
– руккола
– вода

1. Для приготовления смузи предварительно на всю ночь поставьте в воду миндаль. Через 6-8 часов воду слейте.

2. Авокадо и банан нарежьте небольшими кусками.

3. Добавьте рукколу, миндаль и воду. Взбейте в блендере. Готово!

Смузи с авокадо и шпинатом


Рецепт приготовления смузи с авокадо и шпинатом

Ингредиенты:
– авокадо
– пучок шпината

1. В блендер поместите нарезанный авокадо и пучок шпината.

2. Пюреобразную консистенцию заливайте в стакан и пейте с трубочки.

Цитрусовый смузи из авокадо и чиа


Рецепт приготовления цитрусового смузи с авокадо и чиа

Ингредиенты:
– 1 ч.л. семян чиа
– 1 ст.л. семян дыни
– половина яблока
– половина авокадо
– 3-4 шт. листья салата
– половина апельсина или лимона

1. Из цитруса выжмите сок и добавьте чиа. Оставьте на 3-4 часа (за это время чиа немножко набухнет).

2. В блендер поместите кусочки яблока, авокадо, салат и половину семечек дыни.

3. В стакане смешайте чиа и пюре, посыпьте семенами дыни, что остались.

Смузи с авокадо и ананасом


Рецепт приготовления смузи с авокадо и ананасом

Ингредиенты:
– половина огурца
– 100 граммов мякоти ананаса
– половина авокадо
– небольшой пучок мяты
– 1 ст.л. изюма

1. Изюм залейте на 10 минут кипятком. После этого отправляйте его в блендер.

2. Туда же добавьте другие компоненты нарезанные кусками.

3. Взбейте до пюреобразного состояния. Готово!

Источник: 24tv.ua
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