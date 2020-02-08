Нежный ТОРТИК без выпечки с массой пользы!

Ингредиенты:

Желатин — 40 г;

Вода — 120 мл;

Творог — 700 г;

Сметана — 200 мл, густая;

Сахар — 150 г;

Ванилин — по вкусу;

Дольки апельсина — 1 шт, крупный;

Печенье — 150 г;





Приготовление:

Желатин выкладываем в стакан, заливаем очень горячей водой (но не кипящей) и перемешиваем до полного растворения. Оставляем желатин остывать, а сами в это время готовим творожную массу.

В миску выкладываем творог (можно любой использовать, у меня был домашний), добавляем к нему сметану, ванилин и сахарный песок. Сметану для приготовления выпечки старайтесь использовать густую, с высокой жирностью. Взбейте все блендером до однородности.

При желании, вы можете использовать готовую творожную массу, которая продается в магазинах. Тогда в нее добавлять ничего не нужно: ни сахар, ни ванилин.

Апельсин (можно и больше взять, чем по рецепту) очищаем от кожуры, разрезаем на небольшие кусочки дольки и вынимаем все семена, снимаем все белые прожилки.

Остывший желатин еще раз перемешиваем и вливаем его в подготовленную творожную массу. Быстро все перемешиваем. В силиконовую форму для выпечки кексов выкладываем небольшой слой творожной массы, посыпаем кусочками апельсинов.

Делаем следующий слой творожного крема – и опять апельсины. Заливаем слой крема и выкладываем на него печенье, поломанное на небольшие кусочки. Опять творог, а на него – печенье.

Последним слоем выкладываем творожным крем, встряхиваем форму, чтобы масса равномерно распределилась. Отправляем форму с тортом в холодильник, на 2-3 часа (а еще лучше – на ночь), до полного застывания.





Форму переворачиваем и выкладываем торт на сервировочное блюдо. Очень красивый и вкусный десерт не только разнообразит ваше повседневное меню, но и станет настоящим украшением праздничного стола.

Приготовьте обязательно: понравится снежный торт абсолютно всем! Приятного аппетита!