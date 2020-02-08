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Леди
Кулинария
7 февраля 20, 19:20
Как приготовить сердечки из безе на День святого Валентина
Сердечки
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Сердечки из безе очень нежный и вкусный десерт ко Дню всех влюбленных
Приготовить такое лакомство совсем не сложно, а пару секретов помогут вам в этом.
 
Безе – это легкий и воздушный десерт, который идеально подойдет для празднования Дня святого Валентина. В этой статье мы расскажем, как приготовить сердечки из безе со взбитыми сливками и ягодами.

Безе делают из смеси взбитых белков, сахара и винного камня. Есть два вида безе: мягкие и жесткие, а разница между ними состоит в количестве сахара, добавленного в яичные белки. Мягкие безе, которые используют в качестве украшения для пирогов (например, лимонного тарта) готовят с небольшим количеством сахара. Для десертных сердечек нужно добавить больше сахара в яичные белки (50 г сахара на каждый белок).

Безе важно готовить в слабо разогретой духовке. Только так вы получите меренги с хрустящей корочкой, рассыпчатые снаружи и нежные внутри. Готовые безе можно заполнить взбитыми сливками, заварным или лимонным кремом, мороженым или шербетом, а также свежими фруктами.

Чтобы хорошо взбить белки, выбирайте только идеально чистую посуду. Насадки миксера тоже должны быть чистыми и обезжиренными.  В идеале миска для взбивания должна иметь круглое дно, чтобы масса не скапливалась в углах и взбивалась равномерно. Протрите миску для взбивания ломтиком лимона – так удаляются посторонние примеси, которые могут помешать взбиванию.

Чтобы отделить белки от желтков, надбейте яйцо ножом, разломите пополам и переливайте желток из одной скорлупки в другую над чашкой. Белок стечет в чашку, а желток останется в скорлупке. Помните, что наличие желтка в белках сильно затруднит взбивание, белки взобьются плохо или не взобьются вообще. Сахар насыпьте в чашку и поставьте рядом с миской для белков. Сахар должен быть мелким, тогда кристаллы быстрее растворятся.

Включите миксер и взбивай белки 1-2 минуты. Масса должна стать белой, плотной; если вынуть насадки – остаются четкие следы. Затем нужно всыпать сахар и продолжать взбивать на максимальной скорости, обычно не меньше 2-3 минут. Масса станет плотной, тягучей, насадки не просто оставляют след, а вытягивают плотные пики, которые держатся и не опадают. Масса приобретает блеск и ярко-белый цвет. Больше 5 минут взбивать не стоит, так как белки могут разделиться на жидкость и белые хлопья.

Безе всегда запекают при низкой температуре, чтобы замедлить испарение влаги. Если температура в духовке слишком высока, меренги в конечном итоге получатся липкими и жидкими. Правильно приготовленные безе могут храниться в течение нескольких дней до подачи.

Сердечки из безе с ягодами

Ингредиенты на 12 безе длиной 10 см:

Для безе:
4 больших яичных белка
1/2 ч.л. винного камня
1 чашка ( 200 г ) мелкого сахара
1 чайная ложка ванильного экстракта 

Для сливочного крема:
1 стакан (240 мл) жирных сливок
1/2 чайной ложки ванильного экстракта 
1 столовая ложка (14 грамм) сахара
1/2 стакана (120 мл) слегка подслащенного клубничного пюре (можно использовать клубничное или малиновое варенье )
свежие ягоды для украшения

Приготовление: 
Разогреть духовку до 130 градусов. Застелить пергаментной бумагой два противня для выпечки. С помощью 10 см формочки для печенья в виде сердца нарисовать контуры будущих безе. На каждом противне всего должно поместиться по 6 штук. 

Взбить белки на низкой скорости до появления пены. Добавить винный камень и продолжать взбивать до мягких пиков. Всыпать сахар и взбить уже до крепких пиков. 
Распределить белковую массу внутри нарисованных сердец. Выпекать около 60-70 минут. Безе готовы, когда они легко отстают от пергаментной бумаги. Выключить духовку, открыть дверцу и оставить безе еще на час.

В большой миске соединить взбитые сливки, ванильный экстракт и сахар. Накрыть крышкой и охладить миску в холодильнике в течение не менее 30 минут. Взбить смесь до мягких пиков. Затем добавить клубничное пюре, понемногу за один раз, и взбить до крепких пиков. Добавить больше сахара или пюре, если это необходимо.

Как подавать

Выложить взбитые сливки сверху на безе и подавать со свежими ягодами. 

Приятного аппетита!

Источник: https://smak.ua/
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