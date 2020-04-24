Рецепты завтраков от шеф-повара "Готовим вместе"

Шеф-повар кулинарного проекта "Готовим вместе" на "Интере" Андрей Дромов предлагает разнообразить будни самоизоляции романтическими завтраками! По крайней мере, именно так он удивляет жену Викторию с самого утра.
Дромов уверен, что романтика на карантине возможна, даже если рядом постоянно находятся трое детей:
- Во время самоизоляции детям некуда девать энергию – они начинают направлять ее на родителей. Первые недели карантина нам, конечно, дались тяжело. Но мы приложили усилия и научились коммуницировать друг с другом.
Кстати, благодаря карантину осуществилась мечта шеф-повара – собираться вместе всей семьей за завтраками, обедами и ужинами.
- Раньше такое реализовать было сложно – из-за наших с женой рабочих графиков. Да и дети в основном питаются в садике или в школе, - признается он. - Поэтому в самоизоляции я отрываюсь на полную: каждый день готовлю самые разные блюда для всей семьи. Правда, боюсь, что после домашних посиделок могу не влезть в свой китель шеф-повара "Готовим вместе"!
Для жены Виктории Андрей Дромов готовит отдельные блюда – с учетом принципов ее питания. Однако иногда Виктория не может устоять от результатов кулинарных изысканий мужа и отступает от правил.
- Жена не ест хлеб, но не может отказаться от моих французских тостов на завтрак, – признается Андрей.
Так что – записывайте рецепты блюд, которыми вы можете удивить своих половинок уже завтра.
Французские тосты с ванильным соусом. Фото: "Интер"
Что понадобится: 4 тоста, 3 яйца, 80 мл сливок 20%, 60 г сливочного масла, 30 г сахара, соль, корица, ванильный сахар – по вкусу.
Для соуса: 200 мл молока, 2 желтка, 15 г сахара, 10 г ванильного сахара, щепотка соли.
Способ приготовления:
Для соуса смешайте молоко с солью, ванильным и обычным сахаром, поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. Желтки залейте полученной смесью, интенсивно помешивая, затем поставьте на плиту и доведите до загустения. Приготовьте смесь из яиц, ванильного сахара, соли, корицы, сахара и сливок. Обмакните в ней тосты и обжарьте их на сливочном масле. Подавайте с ванильным соусом.
Омлет "Пуляр". Фото: "Интер". Фото: "Интер"
Что понадобится: 4 яйца, 15 г сливочного масла, соль – по вкусу.
Для соуса: 10 г базилика, 20 г рукколы, 50 мл оливкового масла, 10 мл винного уксуса, соль, сахар, черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Соедините в блендере все ингредиенты для соуса и взбейте до однородной массы. Отделите желтки от белков. Белки посолите и взбейте миксером. Желтки тоже посолите, перемешайте и вылейте на разогретую сковороду с маслом. Когда желтки "прихватятся", выложите сверху белки. Накройте сковороду крышкой и 3-5 минут жарьте омлет при низкой температуре, не переворачивая. Подавайте с соусом.
Сырники. Фото:"Интер" Фото: "Интер"
Что понадобится: 300 г творога жирностью 5%, 1 желток, 2 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара, 10 г ванильного сахара.
Способ приготовления:
Все ингредиенты соединить и хорошо перемешать. Дать настояться 10-15 минут, чтобы мука отдала клейковину. Сформировать сырники и обжарить на большом количестве масла. Готовые сырники выложить на бумажную салфетку, чтобы стек жир.
Подавать сырники можно с вареньем, сметаной или медом. Кто как привык и любит. Но если хотите удивить - соус из манго вам в помощь. Для его приготовления нужны замороженные кубики манго: разморозьте, пересыпьте 1 ст. л. сахара, влейте 50 мл апельсинового сока и закарамелизуйте. Будет очень вкусно.