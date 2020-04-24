Рецепты завтраков от шеф-повара "Готовим вместе"

Шеф-повар кулинарного проекта "Готовим вместе" на "Интере" Андрей Дромов предлагает разнообразить будни самоизоляции романтическими завтраками! По крайней мере, именно так он удивляет жену Викторию с самого утра.

Дромов уверен, что романтика на карантине возможна, даже если рядом постоянно находятся трое детей:

- Во время самоизоляции детям некуда девать энергию – они начинают направлять ее на родителей. Первые недели карантина нам, конечно, дались тяжело. Но мы приложили усилия и научились коммуницировать друг с другом.

Кстати, благодаря карантину осуществилась мечта шеф-повара – собираться вместе всей семьей за завтраками, обедами и ужинами.

- Раньше такое реализовать было сложно – из-за наших с женой рабочих графиков. Да и дети в основном питаются в садике или в школе, - признается он. - Поэтому в самоизоляции я отрываюсь на полную: каждый день готовлю самые разные блюда для всей семьи. Правда, боюсь, что после домашних посиделок могу не влезть в свой китель шеф-повара "Готовим вместе"!

Для жены Виктории Андрей Дромов готовит отдельные блюда – с учетом принципов ее питания. Однако иногда Виктория не может устоять от результатов кулинарных изысканий мужа и отступает от правил.

- Жена не ест хлеб, но не может отказаться от моих французских тостов на завтрак, – признается Андрей.

Так что – записывайте рецепты блюд, которыми вы можете удивить своих половинок уже завтра.





Французские тосты с ванильным соусом Что понадобится: 4 тоста, 3 яйца, 80 мл сливок 20%, 60 г сливочного масла, 30 г сахара, соль, корица, ванильный сахар – по вкусу. Для соуса: 200 мл молока, 2 желтка, 15 г сахара, 10 г ванильного сахара, щепотка соли. Способ приготовления: Для соуса смешайте молоко с солью, ванильным и обычным сахаром, поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. Желтки залейте полученной смесью, интенсивно помешивая, затем поставьте на плиту и доведите до загустения. Приготовьте смесь из яиц, ванильного сахара, соли, корицы, сахара и сливок. Обмакните в ней тосты и обжарьте их на сливочном масле. Подавайте с ванильным соусом. Омлет "Пуляр". Фото: "Интер". Фото: "Интер" Омлет "Пуляр". Фото: "Интер". Фото: "Интер"





Омлет "Пуляр" Что понадобится: 4 яйца, 15 г сливочного масла, соль – по вкусу. Для соуса: 10 г базилика, 20 г рукколы, 50 мл оливкового масла, 10 мл винного уксуса, соль, сахар, черный перец – по вкусу. Способ приготовления: Соедините в блендере все ингредиенты для соуса и взбейте до однородной массы. Отделите желтки от белков. Белки посолите и взбейте миксером. Желтки тоже посолите, перемешайте и вылейте на разогретую сковороду с маслом. Когда желтки "прихватятся", выложите сверху белки. Накройте сковороду крышкой и 3-5 минут жарьте омлет при низкой температуре, не переворачивая. Подавайте с соусом. Сырники. Фото:"Интер" Фото: "Интер" Сырники. Фото:"Интер" Фото: "Интер"



