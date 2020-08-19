Рецепт торта "Персиковая Шарлотта" от Елизаветы Глинской

Шеф-повар и кондитер Елизавета Глинская опубликовала в соцсетях рецепт нежного торта "Персиковая Шарлотта" на основе йогурта, фруктов и печенья савоярди. Способ его приготовления экс-судья "МастерШеф Профессионалы" на СТБ показала в Instagram.
Ингредиенты:
Савоярди:
- 120 г белка
- 70 г сахара
- 80 г желтка
- 60 г сахара
- 125 г муки+ 20 г сахарной пудры
Персиковый мармелад:
- 400 г персика ( нарезать кубиком)
- 200 г персикового пюре
- 20 мл лимонного фреша
- 20 г кукурузного крахмала
- 20-50 г сахара
- 8 г желатина + 40 мл воды
Йогуртовый мусс:
- 200 мл молока
- 15 г кукурузного крахмала
- 40 г сахара
- 10 г желатина + 50 мл воды
- 250 г йогурта (жирность 2,5%)
- 200 мл сливок (жирность не менее 30%)
Сироп для пропитки:
- 70 мл воды
- 70 г сахара
Крем Шантии:
- 200 мл сливок (жирность не менее 30%)
- 100 г маскарпоне
- 20 г сахарной пудры
Способ приготовления:
- 1. Приготовим печенье савоярди. Взбейте белки, добавьте сахар, взбивая до устойчивых пиков.
- 2. Взбейте желток с сахаром. Соедините обе массы.
- 3. Деликатно вмешайте муку.
- 4. Расчертите на пергаменте две полосы, шириной 6 см. Отсадите бисквит, насадка 10-12 мм и два "диска" диаметром 18 см. Присыпьте сахарной пудрой.
- 5. Выпекайте при 170 градусов - 12 минут. Дайте бисквиту остыть. Уложите в форму, как показано в видео
- 6. Приготовим персиковый мармелад. Замочите желатин водой.
- 7. Снимите кожуру с персика
- 8. Соедините персик кубик, пюре, сахар и кукурузный крахмал в сотеике. На среднем огне, помешивая, доведите до кипения. Прокипятите 30 секунд. Снимите с огня, добавьте желатин. Охладите.
- 9. Приготовим йогуртовый мусс. Залейте желатин водой.
- 10. Соедините молоко с сахаром и кукурузным крахмалом, при постоянном помешивании доведите до кипения, кипятите 30 секунд.
- 11. Снимите с огня, переложите в миску, добавьте подготовленный желатин, затем холодный йогурт. Перемешайте, накройте пленкой и уберите в холодильник на 30 мин, добавьте взбитые сливки. Мусс готов.
- 12. Приготовим сироп для пропитки. Соедините оба ингредиента, доведите до кипения, охладите.
- 13. Соедините все ингредиенты и взбейте до устойчивых пиков.
- 14. В видео показала все детали сборки. Уберите торт на 4-5 часов в холодильник.