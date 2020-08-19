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Леди
Кулинария
18 августа 20, 19:44
Рецепт торта "Персиковая Шарлотта" от Елизаветы Глинской
Елизавета Глинская
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Елизавета Глинская поделилась, как приготовить легкий десерт с сезонными фруктами.

Шеф-повар и кондитер Елизавета Глинская опубликовала в соцсетях рецепт нежного торта "Персиковая Шарлотта" на основе йогурта, фруктов и печенья савоярди. Способ его приготовления экс-судья "МастерШеф Профессионалы" на СТБ показала в Instagram.

Ингредиенты:

Савоярди:

  • 120 г белка
  • 70 г сахара
  • 80 г желтка
  • 60 г сахара
  • 125 г муки+ 20 г сахарной пудры

Персиковый мармелад:

  • 400 г персика ( нарезать кубиком)
  • 200 г персикового пюре
  • 20 мл лимонного фреша
  • 20 г кукурузного крахмала
  • 20-50 г сахара
  • 8 г желатина + 40 мл воды

Йогуртовый мусс:

  • 200 мл молока
  • 15 г кукурузного крахмала
  • 40 г сахара
  • 10 г желатина + 50 мл воды
  • 250 г йогурта (жирность 2,5%)
  • 200 мл сливок (жирность не менее 30%)

Сироп для пропитки:

  • 70 мл воды
  • 70 г сахара

Крем Шантии:

  • 200 мл сливок (жирность не менее 30%)
  • 100 г маскарпоне
  • 20 г сахарной пудры

Способ приготовления:

  1.  1. Приготовим  печенье савоярди. Взбейте белки, добавьте сахар, взбивая до устойчивых пиков.
  2.  2. Взбейте желток с сахаром. Соедините обе массы.
  3.  3. Деликатно вмешайте муку.
  4.  4. Расчертите на пергаменте две полосы, шириной 6 см. Отсадите бисквит, насадка 10-12 мм и два "диска" диаметром 18 см. Присыпьте сахарной пудрой.
  5.  5. Выпекайте при 170 градусов - 12 минут. Дайте бисквиту остыть. Уложите в форму, как показано в видео
  6.  6. Приготовим персиковый мармелад. Замочите желатин водой.
  7.  7. Снимите кожуру с персика
  8.  8. Соедините персик кубик, пюре, сахар и кукурузный крахмал в сотеике. На среднем огне, помешивая, доведите до кипения. Прокипятите 30 секунд. Снимите с огня, добавьте желатин. Охладите.
  9.  9. Приготовим йогуртовый мусс. Залейте желатин водой.
  10. 10. Соедините молоко с сахаром и кукурузным крахмалом, при постоянном помешивании доведите до кипения, кипятите 30 секунд.
  11. 11. Снимите с огня, переложите в миску, добавьте подготовленный желатин, затем холодный йогурт. Перемешайте, накройте пленкой и уберите в холодильник на 30 мин, добавьте взбитые сливки. Мусс готов.
  12. 12. Приготовим сироп для пропитки. Соедините оба ингредиента, доведите до кипения, охладите.
  13. 13. Соедините все ингредиенты и взбейте до устойчивых пиков.
  14. 14. В видео показала все детали сборки. Уберите торт на 4-5 часов в холодильник.
kp.ua
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