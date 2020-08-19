Рецепт торта "Персиковая Шарлотта" от Елизаветы Глинской

Шеф-повар и кондитер Елизавета Глинская опубликовала в соцсетях рецепт нежного торта "Персиковая Шарлотта" на основе йогурта, фруктов и печенья савоярди. Способ его приготовления экс-судья "МастерШеф Профессионалы" на СТБ показала в Instagram.

Ингредиенты:

Савоярди:

120 г белка

70 г сахара

80 г желтка

60 г сахара

125 г муки+ 20 г сахарной пудры

Персиковый мармелад:

400 г персика ( нарезать кубиком)

200 г персикового пюре

20 мл лимонного фреша

20 г кукурузного крахмала

20-50 г сахара

8 г желатина + 40 мл воды

Йогуртовый мусс:

200 мл молока

15 г кукурузного крахмала

40 г сахара

10 г желатина + 50 мл воды

250 г йогурта (жирность 2,5%)

200 мл сливок (жирность не менее 30%)

Сироп для пропитки:

70 мл воды

70 г сахара

Крем Шантии:

200 мл сливок (жирность не менее 30%)

100 г маскарпоне

20 г сахарной пудры

Способ приготовления: