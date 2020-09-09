Полезный перекус: Три идеи для ланч-бокса

С 1 сентября школы заработали в очном режиме, и сотни тысяч ребят снова сели за школьные парты. Как сделать так, чтобы ваш ребенок в школе получал полноценное и полезное питание, но без риска заразиться в местах скопления людей? Как полноценно пообедать студенту или работающему человеку, не посещая столовые, кафе и рестораны? Вам поможет подборка из трех вариантов полезных и вкусных ланч-боксов в школу, университет или на работу. Они не дадут вам быть голодными в течение дня, ведь обычные бутерброды всем уже поднадоели.

Вариант № 1 "Детский"

Маффины из куриной грудки





Это блюдо идеально подойдет для ланч-бокса школьника. Маффины прекрасно влезут в коробочку, хороши в холодном виде и прекрасно утоляют голод.

Рецепт: отварную куриную грудку измельчить, добавить два яйца, 2 ст. л. сметаны, 40 г тертого сыра, соль. Все перемешать, разложить по силиконовым формочкам и выпекать при 180 градусах 30 минут.

Добавки: к куриным кексам добавьте в ланч-бокс помидорки черри и бейби-морковку. В качестве десерта сделайте мини-шашлычки из любых фруктов. Добавьте к ним 10 г орехов.

Вариант № 2 "Студенческий"

Онигири с индейкой

Онигири - это японские рисовые шарики или треугольники с начинкой внутри, обернутые нори. Модно, сытно и вкусно! И еще их можно съесть в любом месте - их не надо греть и они не пахнут.

Рецепт: сварите стакан круглозерного риса, обжарьте мелко порубленное филе индейки и смешайте его с мягким сливочным или творожным сыром. Когда рис остынет, положите на ладонь пласт риса, на него - небольшой кусочек начинки и сожмите ладонь.

Слово "онигири" происходит от глагола "нигиру", что переводится как "сжимать". Чтобы шар был ровнее, покатайте его между ладонями. Получившийся колобок оберните полоской водоросли нори и сложите в ланч-бокс.

Добавки: к такому блюду подойдут свежие огурцы, палочки сельдерея, дольки зеленого яблока.

Вариант № 3 "Офисный"

Пита с беконом и руколой

Пита - традиционная восточная лепешка из цельнозерновой или пшеничной муки диаметром 15 - 20 сантиметров. При выпекании некоторых ее разновидностей внутри образуется воздушный карман, который можно открыть, надрезав край, и заполнить какой-нибудь закуской. Печь самим необязательно, можно купить в любом супермаркете мини-питы и наполнить их начинками.

Рецепт: обжарьте до хруста 6 - 8 ломтиков бекона, уложите их в две мини-питы, добавьте руколу, разрезанные помидоры черри и поперчите. Если бекон брали полукопченый, то солить не стоит.

Добавки: к этому обеду подойдут нарезанный кубиками сыр твердых сортов и дольки авокадо. В качестве десерта в ланч-бокс можно положить фруктовое желе или яблочную пастилу.

Отчаянный домохозяин

Макарошки от Софи Лорен

Как выглядит Софи Лорен, вы, конечно, знаете. И почему - тоже знаете. Она неоднократно заявляла, что ее отличная фигура и здоровый цвет лица - следствие горячей любви к пасте. Мы-то привыкли думать, что от макаронных изделий толстеют, но тут такой пример перед глазами...

Причем никаких особых секретов там нет, Лорен уже написала несколько книг с рецептами. Вот один из них.

Спагетти (сами решите, сколько вам нужно на двоих) отвариваем до достояния альденте (это когда они снаружи мягкие, а внутри еще чуть твердые).

Сами тем временем на сковороде разогреваем две столовые ложки сливочного масла и обжариваем в нем пару измельченных долек чеснока.

Вливаем 50 г жирных (не менее 20%) сливок, при этом тяжело вздыхая - "ну теперь точно не похудею", и помешиваем до легкого загустения. Соль, черный перец.

Спагетти откидываем на дуршлаг и перекладываем в сковороду с соусом. Добавляем еще 50 - 70 г сливок, цедру одного лимона и 2 - 3 столовые ложки лимонного сока. Тщательно перемешиваем.

Снимаем сковороду с огня, посыпаем тертым пармезаном и молотым черным перцем и добавляем свежий зеленый базилик. Лимонные спагетти по рецепту Софи Лорен готовы. Их можно есть в любое время суток, и они самым благоприятным образом влияют на фигуру - так, во всяком случае, говорит сама Софи.

Ну что, готовы попробовать? А то ведь, признайтесь, надоели уже до чертиков все эти протертые кашки да галеты из киноа.

А не получится похудеть... Ничего страшного, зато вкусно. И хоть на какое-то время можно ощутить себя Софи Лорен.

Источник: kp.ua/

