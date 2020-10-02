Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.19
USD
28.33
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Кулинария
2 октября 20, 13:05
Татьяна Литвинова поделилась рецептом яблочного пирога.Видео
яблочный пирог
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась своим рецептом идеального яблочного пирога с минимальным количеством теста.

"Вот все готовили, готовят и будут готовить яблочные пироги. Но! Вы, наверное, никогда не готовили это блюдо по такому рецепту?!" - говорит Татьяна.

Если верить статистике, то яблочный пирог считается самым популярным блюдом. А это значит, что им можно угодить абсолютно всем.

Рецепт этого пирога берет свои корни из итальянской кухни, хотя и называется пирог французским. По словам Татьяны Литвиновой, его придумали итальянки сестры Симили и опубликовали в своей книге. Потом рецепт подсмотрела француженка, приготовила его и назвала своим и французским.

Рецепт яблочного пирога

Ингредиенты:

Форма прямоугольная 11х20см

Яблоки - 800 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 50 г

Молоко - 100 г

Масло сливочное - 30 г

Мука пшеничная - 70 г

Сахар ванильный - 10 г

Соль - 0,5 ч.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Орехи грецкие - 80 г

Приготовить его проще простого. Для начала нужно нарезать в кухонном комбайне или вручную тонкими слайсами яблоки. Затем нужно взбить яйца до мыльной пенки и добавить сахар, соль и ванильный сахар. Взбить и добавить растопленное сливочное масло и молоко.

После в жидкую массу нужно добавить смешанные разрыхлитель и муку в процессе взбивания теста. В форму к яблокам переливается тесто и отправляется в хорошо разогретую духовку до 180−190 градусов на 30 мин.

После приготовления, можно добавить добавьте орехи и отправьте в духовку еще на 20 мин.

Подробнее о приготовлении можно узнать в видеорецепте: 

Приятного аппетита!
telegraf.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей