Татьяна Литвинова поделилась рецептом яблочного пирога.Видео

"Вот все готовили, готовят и будут готовить яблочные пироги. Но! Вы, наверное, никогда не готовили это блюдо по такому рецепту?!" - говорит Татьяна.
Если верить статистике, то яблочный пирог считается самым популярным блюдом. А это значит, что им можно угодить абсолютно всем.
Рецепт этого пирога берет свои корни из итальянской кухни, хотя и называется пирог французским. По словам Татьяны Литвиновой, его придумали итальянки сестры Симили и опубликовали в своей книге. Потом рецепт подсмотрела француженка, приготовила его и назвала своим и французским.
Рецепт яблочного пирога
Ингредиенты:
Форма прямоугольная 11х20см
Яблоки - 800 г
Яйца - 2 шт.
Сахар - 50 г
Молоко - 100 г
Масло сливочное - 30 г
Мука пшеничная - 70 г
Сахар ванильный - 10 г
Соль - 0,5 ч.л.
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Орехи грецкие - 80 г
Приготовить его проще простого. Для начала нужно нарезать в кухонном комбайне или вручную тонкими слайсами яблоки. Затем нужно взбить яйца до мыльной пенки и добавить сахар, соль и ванильный сахар. Взбить и добавить растопленное сливочное масло и молоко.
После в жидкую массу нужно добавить смешанные разрыхлитель и муку в процессе взбивания теста. В форму к яблокам переливается тесто и отправляется в хорошо разогретую духовку до 180−190 градусов на 30 мин.
После приготовления, можно добавить добавьте орехи и отправьте в духовку еще на 20 мин.
Подробнее о приготовлении можно узнать в видеорецепте:
Приятного аппетита!