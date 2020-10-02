Татьяна Литвинова поделилась рецептом яблочного пирога.Видео

"Вот все готовили, готовят и будут готовить яблочные пироги. Но! Вы, наверное, никогда не готовили это блюдо по такому рецепту?!" - говорит Татьяна.

Если верить статистике, то яблочный пирог считается самым популярным блюдом. А это значит, что им можно угодить абсолютно всем.

Рецепт этого пирога берет свои корни из итальянской кухни, хотя и называется пирог французским. По словам Татьяны Литвиновой, его придумали итальянки сестры Симили и опубликовали в своей книге. Потом рецепт подсмотрела француженка, приготовила его и назвала своим и французским.

Рецепт яблочного пирога

Ингредиенты:

Форма прямоугольная 11х20см

Яблоки - 800 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 50 г

Молоко - 100 г

Масло сливочное - 30 г

Мука пшеничная - 70 г

Сахар ванильный - 10 г

Соль - 0,5 ч.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Орехи грецкие - 80 г

Приготовить его проще простого. Для начала нужно нарезать в кухонном комбайне или вручную тонкими слайсами яблоки. Затем нужно взбить яйца до мыльной пенки и добавить сахар, соль и ванильный сахар. Взбить и добавить растопленное сливочное масло и молоко.

После в жидкую массу нужно добавить смешанные разрыхлитель и муку в процессе взбивания теста. В форму к яблокам переливается тесто и отправляется в хорошо разогретую духовку до 180−190 градусов на 30 мин.

После приготовления, можно добавить добавьте орехи и отправьте в духовку еще на 20 мин.

Подробнее о приготовлении можно узнать в видеорецепте:

Приятного аппетита!