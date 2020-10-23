Рецепт кекса к чаю от экс-судьи "МастерШеф"

Шеф-повар и экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская продолжает делиться с подписчиками простыми и вкусными рецептами сладкой выпечки. На этот раз девушка рассказала пользователям, как приготовить ароматный кекс к чаю. Его рецепт Глинская опубликовала в Instagram.

Ингредиенты:

Тесто:



150 г размягченного сливочного масла (помадка)

150 г сахарной пудры

3 яйца (150 г)

200 г муки

7 г разрыхлителя

180 г цукатов (орехи, клюква, курага, фисташка)

цедра апельсина

Сироп для пропитки:



100 мл воды

50 г сахара

1/2 стручка ванили

20 мл ликера Куантро или черного рома

Декор:



цукаты, орехи, сухофрукты

нейтральная глазурь или абрикосовый джем

Способ приготовления:

Взбиваем размягченное сливочное масло (помадку) с сахарной пудрой – масло должно немного посветлеть и слегка увеличиться в объеме. Замесить тесто можно как в комбайне – используя К-образную насадку, так и в большой миске, используя венчик. Добавляем к маслу яйца и цедру апельсина, продолжаем взбивать. Если масло было недостаточно теплым, то масса получится не очень однородной – и вам может показаться, что все пропало. Не стоит огорчаться, это не повлияет на конечный результат. Добавляем ваниль. Можно также добавить цедру лимона, корицу, порошок имбиря, любые другие пряности. Смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем в массу. Добавляем сухофрукты и орехи - можно использовать любые. Перед тем, как добавить орехи в тесто, необходимо обжарить их в духовке, разогретой до 170 градусов, в течение 10-15 минут. Выкладываем тесто в форму – наполняем форму на 2/3. Для кексов можно использовать как металлическую, так и силиконовую форму. Металлическую форму нужно смазать масляной помадкой и присыпать тонким слоем муки. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 170 градусов 35-40 минут. Время выпекания зависит от размера кекса. Готовим сироп. Заливаем в сотейник воду, добавляем сахар и стручок ванили. Доводим сироп до кипения, вливаем в него ром, кипятим еще одну минуту, отставляем в сторону. Готовые кексы еще теплыми необходимо достать из форм и пропитать сиропом. Существует важное правило: горячие кексы пропитываются горячим сиропом. Хранятся такие кексы 6-7 дней.



