Рецепт кекса к чаю от экс-судьи "МастерШеф"

Шеф-повар и экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская продолжает делиться с подписчиками простыми и вкусными рецептами сладкой выпечки. На этот раз девушка рассказала пользователям, как приготовить ароматный кекс к чаю. Его рецепт Глинская опубликовала в Instagram.
Ингредиенты:
Тесто:
- 150 г размягченного сливочного масла (помадка)
- 150 г сахарной пудры
- 3 яйца (150 г)
- 200 г муки
- 7 г разрыхлителя
- 180 г цукатов (орехи, клюква, курага, фисташка)
- цедра апельсина
Сироп для пропитки:
- 100 мл воды
- 50 г сахара
- 1/2 стручка ванили
- 20 мл ликера Куантро или черного рома
Декор:
- цукаты, орехи, сухофрукты
- нейтральная глазурь или абрикосовый джем
Способ приготовления:
- Взбиваем размягченное сливочное масло (помадку) с сахарной пудрой – масло должно немного посветлеть и слегка увеличиться в объеме.
- Замесить тесто можно как в комбайне – используя К-образную насадку, так и в большой миске, используя венчик.
- Добавляем к маслу яйца и цедру апельсина, продолжаем взбивать.
- Если масло было недостаточно теплым, то масса получится не очень однородной – и вам может показаться, что все пропало. Не стоит огорчаться, это не повлияет на конечный результат.
- Добавляем ваниль.
- Можно также добавить цедру лимона, корицу, порошок имбиря, любые другие пряности.
- Смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем в массу.
- Добавляем сухофрукты и орехи - можно использовать любые.
- Перед тем, как добавить орехи в тесто, необходимо обжарить их в духовке, разогретой до 170 градусов, в течение 10-15 минут.
- Выкладываем тесто в форму – наполняем форму на 2/3.
- Для кексов можно использовать как металлическую, так и силиконовую форму. Металлическую форму нужно смазать масляной помадкой и присыпать тонким слоем муки.
- Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 170 градусов 35-40 минут. Время выпекания зависит от размера кекса.
- Готовим сироп. Заливаем в сотейник воду, добавляем сахар и стручок ванили. Доводим сироп до кипения, вливаем в него ром, кипятим еще одну минуту, отставляем в сторону.
- Готовые кексы еще теплыми необходимо достать из форм и пропитать сиропом.
- Существует важное правило: горячие кексы пропитываются горячим сиропом. Хранятся такие кексы 6-7 дней.