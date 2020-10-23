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Леди
Кулинария
23 октября 20, 19:19
Рецепт кекса к чаю от экс-судьи "МастерШеф"
Елизавета Глинская
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Хранится такая выпечка 6-7 дней.

Шеф-повар и экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" на СТБ Елизавета Глинская продолжает делиться с подписчиками простыми и вкусными рецептами сладкой выпечки. На этот раз девушка рассказала пользователям, как приготовить ароматный кекс к чаю. Его рецепт Глинская опубликовала в Instagram.

Ингредиенты:

Тесто:

  • 150 г размягченного сливочного масла (помадка)
  • 150 г сахарной пудры
  • 3 яйца (150 г)
  • 200 г муки
  • 7 г разрыхлителя
  • 180 г цукатов (орехи, клюква, курага, фисташка)
  • цедра апельсина

Сироп для пропитки:

  • 100 мл воды
  • 50 г сахара
  • 1/2 стручка ванили
  • 20 мл ликера Куантро или черного рома

Декор:

  • цукаты, орехи, сухофрукты
  • нейтральная глазурь или абрикосовый джем

Способ приготовления:

  1. Взбиваем размягченное сливочное масло (помадку) с сахарной пудрой – масло должно немного посветлеть и слегка увеличиться в объеме.
  2. Замесить тесто можно как в комбайне – используя К-образную насадку, так и в большой миске, используя венчик.
  3. Добавляем к маслу яйца и цедру апельсина, продолжаем взбивать.
  4. Если масло было недостаточно теплым, то масса получится не очень однородной – и вам может показаться, что все пропало. Не стоит огорчаться, это не повлияет на конечный результат.
  5. Добавляем ваниль.
  6. Можно также добавить цедру лимона, корицу, порошок имбиря, любые другие пряности.
  7. Смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем в массу.
  8. Добавляем сухофрукты и орехи - можно использовать любые.
  9. Перед тем, как добавить орехи в тесто, необходимо обжарить их в духовке, разогретой до 170 градусов, в течение 10-15 минут.
  10. Выкладываем тесто в форму – наполняем форму на 2/3.
  11. Для кексов можно использовать как металлическую, так и силиконовую форму. Металлическую форму нужно смазать масляной помадкой и присыпать тонким слоем муки.
  12. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 170 градусов 35-40 минут. Время выпекания зависит от размера кекса.
  13. Готовим сироп. Заливаем в сотейник воду, добавляем сахар и стручок ванили. Доводим сироп до кипения, вливаем в него ром, кипятим еще одну минуту, отставляем в сторону.
  14. Готовые кексы еще теплыми необходимо достать из форм и пропитать сиропом.
  15. Существует важное правило: горячие кексы пропитываются горячим сиропом. Хранятся такие кексы 6-7 дней.
kp.ua
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