Всемирный день макарон: Три аппетитных рецепта пасты на ужин

25 октября во всем мире отмечают праздник День макарон.

Его история начинается с 1995 года, когда во время проведения ежегодного тематического конгресса производителей пасты в Риме поступило интересное предложение об учреждении специального праздника, который понравился бы всем любителям макаронных изделий. Именно дата 25 октября была официально объявлена Всемирный днем макарон.

Представляем самые вкусные, интересные и простые в приготовлении рецепты пасты, которые придутся по вкусу всем любителям макарон!

Ингредиенты:

500 г куриной печени

250 г пасты

250 г консервированных помидоров

2 моркови

1 луковица

3 стебля сельдерея

3 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

3 веточки петрушки

1 щепотка сахара

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

Лук и сельдерей нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая. Куриную печень очистите от пленок, как следует промойте и отправьте к подливке. Нарубите консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложите в сковороду.

Отварите макароны и за 10 минут до готовности блюда добавьте к зажарке.

Посолите и поперчите, сдобрите щепоткой сахара. Перемешайте. Снимите с огня, выложите в большое глубокое блюдо, по желанию посыпьте тертым сыром.

Паста с грибами и шпинатом

Ингредиенты

300 г фигурной пасты;

соль - по вкусу;

2 столовые ложки сливочного масла;

2 столовые ложки оливкового масла;

600 г грибов;

молотый черный перец - по вкусу;

150 г шпината;

1 лимон;

немного тертого пармезана;

несколько веточек петрушки.

Способ приготовления:

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, оставив один стакан жидкости на потом.

Растопите масло в кастрюле на среднем огне. Готовьте его, постоянно помешивая, пока оно не станет слегка коричневым. Снимите с огня. На сковороде разогрейте оливковое масло и выложите туда нарезанные грибы. Поджаривайте, периодически помешивая, пока они не подрумянятся. Приправьте солью и перцем.

Добавьте к грибам пасту, половину рубленого шпината и ¼ стакана воды из-под пасты. Перемешайте и готовьте до тех пор, пока шпинат слегка не проварится. Выложите оставшийся шпинат и готовьте еще несколько минут.

Затем добавьте сливочное масло, 2 столовые ложки лимонного сока и цедру целого лимона. Перемешайте, выложите на блюдо и посыпьте сыром и рубленой петрушкой.

Паста с томатным соусом и рикоттой

Ингредиенты:

350 гр. короткой пасты

500 мл. томатного соуса в упаковке

1 маленькая упаковка рикотты 125 гр.

соль

1 зубчик чеснока

1 ст.л. оливкового масла

свежий базилик

Способ приготовления:

Поставьте вариться пасту согласно времени, указанному на упаковке. Тем временем в ковшике нагрейте оливковое масле с зубчиком чеснока, добавьте туда томатный соус, дайте ему закипеть на сильном огне, убавьте огонь и готовьте под крышкой 15 минут, периодически помешивая деревянной ложкой. Посолите по вкусу, добавьте несколько листочков свежего базилика.

Слейте готовую пасту и смешайте с готовым томатным соусом. Добавьте рикотту и перемешайте. Подавайте сразу!