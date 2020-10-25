Всемирный день макарон: Три аппетитных рецепта пасты на ужин

25 октября во всем мире отмечают праздник День макарон.
Его история начинается с 1995 года, когда во время проведения ежегодного тематического конгресса производителей пасты в Риме поступило интересное предложение об учреждении специального праздника, который понравился бы всем любителям макаронных изделий. Именно дата 25 октября была официально объявлена Всемирный днем макарон.
Представляем самые вкусные, интересные и простые в приготовлении рецепты пасты, которые придутся по вкусу всем любителям макарон!Паста с соусом из куриной печени
Ингредиенты:
500 г куриной печени
250 г пасты
250 г консервированных помидоров
2 моркови
1 луковица
3 стебля сельдерея
3 зубчика чеснока
50 мл оливкового масла
3 веточки петрушки
1 щепотка сахара
Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления:
Лук и сельдерей нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая. Куриную печень очистите от пленок, как следует промойте и отправьте к подливке. Нарубите консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложите в сковороду.
Отварите макароны и за 10 минут до готовности блюда добавьте к зажарке.
Посолите и поперчите, сдобрите щепоткой сахара. Перемешайте. Снимите с огня, выложите в большое глубокое блюдо, по желанию посыпьте тертым сыром.
Паста с грибами и шпинатом
Ингредиенты
300 г фигурной пасты;
соль - по вкусу;
2 столовые ложки сливочного масла;
2 столовые ложки оливкового масла;
600 г грибов;
молотый черный перец - по вкусу;
150 г шпината;
1 лимон;
немного тертого пармезана;
несколько веточек петрушки.
Способ приготовления:
Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, оставив один стакан жидкости на потом.
Растопите масло в кастрюле на среднем огне. Готовьте его, постоянно помешивая, пока оно не станет слегка коричневым. Снимите с огня. На сковороде разогрейте оливковое масло и выложите туда нарезанные грибы. Поджаривайте, периодически помешивая, пока они не подрумянятся. Приправьте солью и перцем.
Добавьте к грибам пасту, половину рубленого шпината и ¼ стакана воды из-под пасты. Перемешайте и готовьте до тех пор, пока шпинат слегка не проварится. Выложите оставшийся шпинат и готовьте еще несколько минут.
Затем добавьте сливочное масло, 2 столовые ложки лимонного сока и цедру целого лимона. Перемешайте, выложите на блюдо и посыпьте сыром и рубленой петрушкой.
Паста с томатным соусом и рикоттой
Ингредиенты:
350 гр. короткой пасты
500 мл. томатного соуса в упаковке
1 маленькая упаковка рикотты 125 гр.
соль
1 зубчик чеснока
1 ст.л. оливкового масла
свежий базилик
Способ приготовления:
Поставьте вариться пасту согласно времени, указанному на упаковке. Тем временем в ковшике нагрейте оливковое масле с зубчиком чеснока, добавьте туда томатный соус, дайте ему закипеть на сильном огне, убавьте огонь и готовьте под крышкой 15 минут, периодически помешивая деревянной ложкой. Посолите по вкусу, добавьте несколько листочков свежего базилика.
Слейте готовую пасту и смешайте с готовым томатным соусом. Добавьте рикотту и перемешайте. Подавайте сразу!