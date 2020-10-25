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Леди
Кулинария
25 октября 20, 17:24
Всемирный день макарон: Три аппетитных рецепта пасты на ужин
паста
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В воскресенье, 25 октября, официально отмечается праздник всех любителей пасты и спагетти - Всемирный день макарон.

25 октября во всем мире отмечают праздник День макарон.

Его история начинается с 1995 года, когда во время проведения ежегодного тематического конгресса производителей пасты в Риме поступило интересное предложение об учреждении специального праздника, который понравился бы всем любителям макаронных изделий. Именно дата 25 октября была официально объявлена Всемирный днем макарон.

Представляем самые вкусные, интересные и простые в приготовлении рецепты пасты, которые придутся по вкусу всем любителям макарон!

Паста с соусом из куриной печени

Ингредиенты:

500 г куриной печени

250 г пасты

250 г консервированных помидоров

2 моркови

1 луковица

3 стебля сельдерея

3 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

3 веточки петрушки

1 щепотка сахара

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

Лук и сельдерей нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая. Куриную печень очистите от пленок, как следует промойте и отправьте к подливке. Нарубите консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложите в сковороду.

Отварите макароны и за 10 минут до готовности блюда добавьте к зажарке.

Посолите и поперчите, сдобрите щепоткой сахара. Перемешайте. Снимите с огня, выложите в большое глубокое блюдо, по желанию посыпьте тертым сыром.

Паста с грибами и шпинатом

Паста с грибами и шпинатом

Ингредиенты

  • 300 г фигурной пасты;

  • соль - по вкусу;

  • 2 столовые ложки сливочного масла;

  • 2 столовые ложки оливкового масла;

  • 600 г грибов;

  • молотый черный перец - по вкусу;

  • 150 г шпината;

  • 1 лимон;

  • немного тертого пармезана;

  • несколько веточек петрушки.

Способ приготовления: 

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, оставив один стакан жидкости на потом.

Растопите масло в кастрюле на среднем огне. Готовьте его, постоянно помешивая, пока оно не станет слегка коричневым. Снимите с огня. На сковороде разогрейте оливковое масло и выложите туда нарезанные грибы. Поджаривайте, периодически помешивая, пока они не подрумянятся. Приправьте солью и перцем.

Добавьте к грибам пасту, половину рубленого шпината и ¼ стакана воды из-под пасты. Перемешайте и готовьте до тех пор, пока шпинат слегка не проварится. Выложите оставшийся шпинат и готовьте еще несколько минут.

Затем добавьте сливочное масло, 2 столовые ложки лимонного сока и цедру целого лимона. Перемешайте, выложите на блюдо и посыпьте сыром и рубленой петрушкой.

Паста с томатным соусом и рикоттой

Паста с томатным соусом и рикоттой

Ингредиенты:

  • 350 гр. короткой пасты

  • 500 мл. томатного соуса в упаковке

  • 1 маленькая упаковка рикотты 125 гр.

  • соль

  • 1 зубчик чеснока

  • 1 ст.л. оливкового масла

  • свежий базилик

Способ приготовления:

Поставьте вариться пасту согласно времени, указанному на упаковке. Тем временем в ковшике нагрейте оливковое масле с зубчиком чеснока, добавьте туда томатный соус, дайте ему закипеть на сильном огне, убавьте огонь и готовьте под крышкой 15 минут, периодически помешивая деревянной ложкой. Посолите по вкусу, добавьте несколько листочков свежего базилика.

Слейте готовую пасту и смешайте с готовым томатным соусом. Добавьте рикотту и перемешайте. Подавайте сразу!
telegraf.com.ua
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