Как есть сладкое и не поправляться:Рецепт диетического торта

Вечная женская проблема – как есть и не поправляться. Особенно, когда это касается сладкого. Вот как отказать себе в кусочке тортика?

Диетолог Светлана Фус решила помочь «сладкоежкам на диете». Она поделилась отличным рецептом вкусного диетического тортика, который не прибавит лишних кг.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 300 г

Мука пшеничная – 2 ст. л.

Яйца – 3 шт.

Банан – 2 шт.

Масло растительное – 4 ст. л.

Сахар – 30 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванильный сахар – 1 пакетик

Апельсины – 3 шт. (2 в начинку, 1 для украшения)

Творог нежирный – 400 г

Сметана 10% – 160 г

Приготовление:

Яйца взбейте с ванильным сахаром добела. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.

Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Нанесите творожный крем на 1 корж, накройте вторым. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.

