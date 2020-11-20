Четыре блюда, которые легко приготовить самому дома

Картофельный киш без муки

Всем хорош киш - французский открытый пирог с заливной начинкой из всего, что есть в холодильнике. Это не просто пирог, а полноценное блюдо на обед или ужин. Одно плохо: жирное песочное тесто слишком уж калорийное. А давайте заменим тесто тонким слоем пластинок картофеля.

НАДО (на 6 - 8 порций): 700 г картофеля среднего размера · пучок зеленого лука · соль · перец · 5 яиц · стакан сливок · 200 г тертого сыра · 1 помидор · 150 г чего-то мясного (ветчина, готовое куриное филе или окорок и т. п.) · растительное масло · щепотка сушеного розмарина.

ГОТОВИМ:

Картофель чистим и нарезаем тонкими пластинками. Солим, перчим, добавляем розмарин и 50 г сыра, перемешиваем. Духовку включаем разогреваться до 200 °С. Форму смазываем маслом и присыпаем мукой или сухарями. Картофель выкладываем в форму в один слой чуть внахлест, полностью покрыв дно и сформировав бортики. Ставим в духовку на 15 минут. В миске смешиваем яйца, сливки, нарезанный зеленый лук, нарезанные кубиками готовое мясо и томат, тертый сыр. Солим, перчим. Вынимаем из духовки форму с картофелем и выливаем в нее начинку. Выпекаем 30 минут, уменьшив температуру до 180 °С. Даем слегка остыть и только после этого вынимаем из формы.

Морковные кексы с орехами

НАДО (на 12 кексов): 280 г муки · пакетик разрыхлителя · 150 г сахара · пакетик ванильного сахара · 5 г корицы · щепотка соли · 2 яйца · 200 г тертой моркови · 150 г молока · 130 г растительного масла · 100 г грецких орехов.

ГОТОВИМ:

Взбиваем яйца с сахаром, вливаем молоко и масло. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем. Морковь натираем на мелкой терке, орехи рубим, отправ­ляем в тесто. Форму для кексов смазываем маслом, заполняем тестом (не доходя до верха 1 см). Можно использовать бумажные формочки. Выпекаем 25 минут при температуре 180 °С.

Английский мятный соус к жирному мясу

Свежая мята давно продается в супермаркетах круглый год. Из этой ароматной травки получается отличный пряный соус, который хорошо оттеняет вкус жирного мяса, особенно баранины.

НАДО: пучок мяты (примерно 140 г) · 80 мл белого винного уксуса · 2 ч. ложки сахара · шепотка соли.

ГОТОВИМ:

Сахар заливаем 1 ст. ложкой кипятка и размешиваем до растворения. В блендер кладем листья мяты (стебельки не нужны), добавляем раствор сахара и уксус. Пробиваем до однородности. Подаем к мясу охлажденным.

Отчаянный домохозяин

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Из лука - в яблочко

С тестом я возиться не люблю, поэтому рецепт под названием Onion pie (луковый пирог) сначала и читать даже не стал. Потом почему-то вернулся и прочитал. И понял - буду готовить. Потому что как раз теста в этом пироге и нет.

Зато лука много - 7 - 8 среднего размера луковиц. Нарезать их нужно не очень мелко, лучше всего - полукольцами, это потом еще и смотреться красиво будет. Пассеруем лук в растительном масле до мягкости.

Тем временем в большой миске взбиваем 6 яиц. Это основа нашего "теста". Добавляем стандартный стакан панировочных сухарей, полстакана тертого твердого сыра и столько же измельченной петрушки. Перемешиваем, выкладываем туда же лук.

Подготовительный процесс на этом завершен. Чудо смесь перемещаем на сковородку. Не волнуйтесь, тесто само уйдет на дно, лук окажется сверху, так что это уже похоже на пирог. Ставим его в разогретую до 180 градусов духовку на 30 - 35 минут. Таймер сработал - пирог готов.

Что в этом рецепте хорошо (помимо простоты) - возможность пробовать множество вариантов.

На прошлой неделе вместо обычного лука я использовал порей (конечно, только белую часть). Когда жарил его, незаметно положил на сковороду немного нарезанного тонкой соломкой бекона. К петрушке добавил кинзы и тархуна. И все равно вкусно получилось.

Приятельница, с которой я поделился рецептом, приготовила этот пирог с капустой. И тоже осталась довольна. Я вот теперь хочу попробовать с яблоками. Сдается мне, что в сочетании с чуть солоноватой (из-за сыра) основой они тоже могут неплохо заиграть.