Рецепт торта от судьи Мастер Шеф с нежным цитрусовым кремом

На своем YouTube-канале победительница проекта "Мастер Шеф" показала, как приготовить торт "Карпатка" "Заварное тесто с нежным цитрусовым кремом", - отметила Лиза Глинская.





Торт "Карпатка"





Ингредиенты:





Цитрусовый крем





100 мл лимонного фреша





50 мл апельсинового фреша





150 г сахара





150 г яиц





100 г сливочного масла





цедра одного апельсина





цедра одного лимона





5 г желатина + 25 мл воды





300 мл сливок (жирность не менее 30%)





Заварное тесто:





100 мл молока





100 мл воды





1 г соли





10 г сахара





80 г сливочного масла





200 г яиц





140 г муки





Способ приготовления цитрусового крема:





Приготовьте основу.





1. Залейте желатин водой, оставьте набухать на 15 минут.





2. Соедините в сотейнике лимонный, апельсиновый фреш, цедру апельсина и лимона, яйца и сахар. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, постоянно помешивания.





3. Прокипятите 1 минуту и пропустите массу через сито.





4. Добавьте набухший желатин и перемешайте.

5. Добавьте сливочное масло, перемешайте, пробейте погружным блендером.





6. Накройте пленкой в контакт отправьте в холодильник на несколько часов.





7. Взбейте холодные сливки до мягких пиков, добавьте остывшую основу и объедините обе массы.





Способ приготовления коржей:





1. Включите духовку на 250°С.





2. Соедините в сотейнике молоко, воду, соль, сахар, сливочное масло и доведите до кипения.





3. Залейте смесь в муку и перемешайте.





4. Верните массу в сотейник, поставьте на средний огонь и, разминая, подсушите в течение 1-2 минуты – на дне сотейника должна образоваться корочка.





5. Переложите тесто в чашу комбайна или миску и дайте тесту немного остыть.





6. Пробейте яйца блендером до однородной консистенции.





7. Вмешайте яйца в тесто небольшими порциями – по столовой ложке, должна получиться однородная консистенция.





8. Переложите тесто в миску, половину массы вылейте в разъемную форму диаметром 22 см – дно формы выстелите пергаментом.





9. Отправьте выпекаться в разогретую до 250°С духовку без конвекции – и сразу выключите духовку. Через 15 минут включите духовку на 170°С и выпекайте еще 20 минут. После снизьте градус до 150°С и просушите еще в течение 10 минут.





Ни в коем случае в процессе выпекания не открывайте духовку!





10. Выпеките таким же образом второй корж.





11. Дайте коржам остыть.







