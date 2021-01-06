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Леди
Кулинария
6 января 21, 10:44
Евгений Клопотенко поделился рецептами рождественской кутьи
Евгений Клопотенко
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Победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился тремя оригинальными рецептами кутьи к праздничному меню на Рождество.

Новый год прошел, на пороге Рождество, которое празднуют в ночь с 6 на 7 января. В рождественский Сочельник вся семья собирается в кругу и готовит 12 постных блюд, главным из которых является кутья.

Традиционно кутью готовят из вареного зерна пшеницы, меда, маковых семян, грецкого ореха и изюма. Однако шеф-повар Евгений Клопотенко внес немного модификаций в традиционный рецепт.

Кутья из перловки с клюквой

Ингредиенты:

250-300 г перловой крупы

50 г сушеной клюквы

сок половины лимона

50 г мака

30 г изюма

50 г грецких орехов

1 ст. л. Меда

Приготовление:

Перловую крупу нужно промыть, замочить в холодной воде и оставить на ночь при комнатной температуре.

Мак залейте кипятком на 30 минут, чтобы он набух. Затем процедите через сито и перетрите в ступе или в блендере.

В емкости перемешайте все ингредиенты, добавьте лимонного сока с медом. Оставьте кутью настояться как минимум 30 минут.

Кутья из пшеницы

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеницы

  • 4 стакана воды

  • 50 г сливочного масла, или 2 ст. л. подсолнечного масла

  • 2-3 ст. л. меда

  • 2 ст. л. мака

  • 1 горсть грецких орехов

  • 100 г кураги

  • 1 горсть изюма

  • 1 лимон

  • 1 см корня имбиря

Приготовление:

Стакан пшеницы нужно залить 4 стаканами воды и оставить на ночь, чтобы набухла. На следующий день слейте воду и снова залейте 4 стаканами воды. Теперь варите ее 1:00 на маленьком огне до готовности. Если после готовности пшеницы еще останется вода, то ее нужно слить.

В теплую кашу положите 50 г сливочного масла, чтобы вкус пшеницы был более насыщенным. Если готовите постную кутью, замените на 2 ст. л. подсолнечного масла.

100 г кураги нарежьте кубиками. Если курага твердая, то предварительно запарьте ее в кипятке на 5 минут. Добавьте порезанную курагу вместе с изюмом к каше.Туда же насыпьте 2 ст. л. мака и натрите 1 см корня имбиря.

Порубите горсть грецких орехов и добавьте их в смесь. Перемешайте кашу.

Натрите цедру лимона на мелкой терке и добавьте ее вместе с 2-3 ст. л. меда.

Сбрызните смесь 1-2 ст. л. лимонного сока и еще раз хорошо перемешайте. Оставьте кутью настаиваться в холодильнике минимум на 2:00.

Кутья из булгур с лаймом

Ингредиенты:

  • 250-300 г булгура

  • 50 г клюквы

  • сок одного лайма

  • 50 г мака

  • 30 г изюма

  • 50 г грецких орехов

  • 1 ст. л. меда

Приготовление:

Отварите булгур до готовности. Это займет примерно 15 минут времени. Переложите готовую крупу в дуршлаг, промойте холодной водой и дайте воде стечь.

Залейте мак кипятком на 30 минут, чтобы он набух. Процедите через сито и перетрите в ступе или в чаше блендера.

В небольшой емкости смешайте все ингредиенты, перемешайте, добавьте меда и сока лайма. Оставьте кутью настояться минимум 30 минут.
telegraf.com.ua
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