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Леди
Кулинария
11 февраля 21, 20:43
Полезные конфеты за 30 минут: простой рецепт приготовления
конфеты
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Шоколадные конфеты, которые можно приготовить дома всего за полчаса и порадовать свою вторую половинку

Мы всегда стараемся не злоупотреблять покупными сладостями, чтобы не навредить здоровью и фигуре. Но сладкое может быть еще и очень полезным, и легко готовится в домашних условиях. Предлагаем простой рецепт конфет, который поразит не только вас, но и, например, сможет удивить вашу вторую половинку в День влюбленных. 

Ингредиенты:

Чернослив - 200 г; 
Миндаль (жареный или сырой) - 50 г;
Черный шоколад - 100 г;
Масло - 3 ст.л.

Приготовление:

Миндаль измельчить в блендере. Чернослив также измельчить до состояния каши. Смешать миндаль с черносливом, и сформировать шарики. Здесь лучше работать в перчатках, или же часто смачивать руки водой.

Шарики поставить в морозильную камеру на 15 минут. Шоколад растопить и добавить масло, хорошо перемешать.

Шарики покрыть шоколадом и - снова в морозильную камеру на 5 минут. Вкусные и полезные сладости готовы!

telegraf.com.ua
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