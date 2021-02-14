Рецепт вкусной картошки в духовке от Евгения Клопотенко

Картофель довольно универсальный овощ, из него можно приготовить огромное количество вкусных блюд. Одно из которых - картошка по-селянски в духовке. Победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился на своей странице в Фейсбуке своим вариантом приготовления этого блюда.
"Мне захотелось обойтись без жарки. Это блюдо любят именно за румяную золотистую корочку, которая покрывает каждый ломтик, и за нежный вкус внутри" - пишет Клопотенко.
Ингредиенты:
500 г картофеля
4-5 зубчиков чеснока
2-3 ст. л. подсолнечного масла
2-3 веточки тимьяна или розмарина
по вкусу соль и перец
Приготовление:
Тщательно помойте 500 г картофеля, снимите кожуру. Отварите в целом виде до полуготовности, это займет примерно 15-20 минут. Затем достаньте картофель из кастрюли и обсушите бумажными полотенцами.