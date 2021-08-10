Секреты приготовления американского яблочного пирога (ФОТО)

Кстати, это выражение вошло в обиход не так уж и давно, где-то в середине 20 века. Но для большинства американцев яблочный пирог - это как собственный домик в предместье, аккуратно подстриженный зеленый газон, низенький заборчик из белого штакетника, золотистая собака-лабрадор и неработающая мама в пышной юбке и в фартуке - символ "американской мечты," благополучия, крепкой семьи и счастливого детства.





Яблочный пирог - один из двух самых популярных десертов на День благодарения (второй десерт, естественно - пирог тыквенный.) В отличие от тыквенного пирога или, допустим, пеканового, яблочный пирог - всегда закрытый. Тесто для этого десерта, как и для многих американских пирогов, берется простое песочное рубленое. Верх пирога может быть просто гладким пластом теста, а может быть и оформлен в виде решетки из полосок теста.





Слой яблок очень толстый по сравнению с тестом, и именно начинка, конечно же, является "лицом" этого пирога. Из пряностей в начинке обязательна корица, но можно добавлять еще имбирь, мускатный орех и некоторые другие специи. Подают этот пирог очень часто с шариком ванильного мороженого, и называется это "apple pie a la mode."













Данный рецепт теста рассчитан на две основы для американских пирогов. Вторую половину теста очень удобно заморозить и потом сделать другой пирог. Заморозку это тесто переносит прекрасно.







Ингредиенты: [Американская мерная чашка - 237 мл. ] 3 чашки муки 1 ч.л. соли 1 ст.л. сахара 225 г сливочного масла 115 г маргарина для выпечки (англ. "shortening") 1 яйцо 5 ст.л. ледяной воды 1 ст.л. лимонного сока (или уксуса, или водки, но мне больше всего нравится тесто именно с лимонным соком)

[Последнее время мне нравятся рецепты рубленого теста, в которых комбинируются сливочное масло и маргарин для выпечки/ кулинарный жир. Масло придает тесту ни с чем не сравнимый сливочный душевный вкус, а с маргарином рубленое тесто меньше подгорает и лучше сохраняет форму по краям. И еще мне очень нравятся эти пропорции для теста, особенно соотношение яйца к остальным ингредиентам. Тесто без яйца мне кажется каким-то слишком рассыпчатым и недостаточно интересным. А целое яйцо на каждую основу - это слишком много, вкус тогда больше похож на основы для европейских тартов. Так что для меня идеальные пропорции - это половина яйца на одну основу.]



Общие советы по приготовлению рубленого песочного теста: - Масло и маргарин используем очень холодные

- Воду используем именно ледяную, можно даже бросить в нее несколько кубиков льда

- При перетирании жира с мукой оставляем кусочки жира размером с горошину

- Тесто не разминаем и не месим, просто быстро собираем в ком (иначе основа получится жесткой) Итак, приступаем. В миске смешиваем муку с солью и сахаром. Итак, приступаем. В миске смешиваем муку с солью и сахаром.





Добавляем нарезанные на небольшие кусочки очень холодные масло и маргарин.



Двумя большими ножами, вилкой или специальным приспособлением ("pastry cutter" - для меня это как раз самый удобный вариант) измельчаем масло с мукой так, чтобы в смеси оставались кусочки масла размером с горошину.

[Можно смешать ингредиенты и в кухонном комбайне, если он достаточно большой. В этом случае сначала несколько секунд смешиваем сухие ингредиенты, а затем добавляем масло и измельчаем еще несколько секунд. Затем добавляем слегка взбитое яйцо и воду и пульсируем еще несколько секунд.]



Добавляем слегка взбитое яйцо, перемешиваем.



Лимонный сок смешиваем с ледяной водой. Добавляем эту смесь в тесто. Быстро перемешиваем и слепляем тесто в ком. Долго не разминаем и не месим.



Разделяем тесто на две равные части и формируем из них слегка расплющенные диски. Заворачиваем обе порции теста в пластиковую пленку. Kладем тесто в холодильник минимум на 30 минут. (Если для пирога нужна только половина теста, вторую замораживаем.)



Вынимаем тесто из холодильника и кладем его между двумя слоями пластиковой пленки.

Аккуратно раскатываем тесто в большой круг, двигаясь короткими движениями от центра к краям. Диаметр лепешки теста должен быть примерно на 3 см больше диаметра формы для запекания.



Снимаем верхний слой пленки. Аккуратно переворачиваем тесто на нижнем слое пластиковой пленки, накрывая им форму с начинкой. Снимаем слой пленки.







Двойная порция рубленого теста для американских пирогов готова.







Для яблочного пирога понадобится:





Ингредиенты:





["Стакан" - американская мерная чашка объемом 236 мл.]

двойная порция рубленого теста для американских пирогов

6 средних кислыx или кисло-сладких яблок

1/4 стакана белого сахара (плюс еще 1 ст.л. для посыпки верха пирога)

1/4 стакана коричневого сахара

2 ст.л. муки (без горки)

цедра и сок одного лимона

1 ч.л. ванильной эссенции

1/2 ч.л. корицы

щепотка молотого имбиря

щепотка молотой гвоздики

щепотка молотого мускатного ореха

щепотка молотого душистого ямайского перца (allspice)

щепотка молотого кардамона

[Пряности можно брать не все, обязательна только корица. Я в этот раз использовала еще гвоздику, душистый перец и кардамон.]

30 г охлажденного сливочного масла

2 ст.л. сливок для смазывания верха пирога





Готовим тесто, формируем из него 2 плоских диска, заворачиваем их в пластиковую пленку и кладем на 30 минут в холодильник.





Готовим начинку. Цедру лимона трем на мелкую терку (используем только верхний окрашенный слой.) Выжимаем сок из лимона.













Яблоки чистим, удаляем у них серединки. Нарезаем яблоки тонкими длинными ломтиками.













Добавляем к яблокам лимонную цедру, лимонный сок, оба вида сахара, ванильную эссенцию, муку и все специи. Хорошо перемешиваем.













Один из дисков охлажденного теста для основы раскатываем между двумя слоями пластиковой пленки в круглый пласт толщиной примерно 5 мм и диаметром примерно на 8 см больше, чем диаметр вашей формы для пирога.













Осторожно переносим с помощью пластиковой пленки слой теста в форму для пирога.













Перекладываем начинку в форму с тестом.













Охлажденное масло режем мелкими кубиками и кладем на слой яблок.













Раскатываем второй диск теста в тонкий пласт так же, как и первый. Аккуратно накрываем форму с начинкой вторым пластом теста.













Подравниваем края, подворачиваем их под борта пирога. Красиво оформляем края пирога (можно оформить край вилкой или сделать волнистый узор с помощью пальцев.)













Смазываем верх пирога сливками и посыпаем сахаром. В центре верхнего пласта теста прорезаем крестообразное отверстие для выхода пара, вокруг делаем еще 4 небольших надреза, расходящихся лучами от центра.













Ставим пирог в разогретую до 200 С (400 F) духовку на 15 минут. Уменьшаем огонь до 180 С (350 F) и печем еще примерно 30 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым, а яблоки мягкими. [Мягкость начинки можно проверить ножом.]













Вынимаем и остужаем до слегка теплого состояния или до комнатной температуры.













Подают этот пирог часто в теплом виде (можно слегка разогреть ломтик пирога в микроволновке) с шариком ванильного мороженого, которое постепенно слегка подтаивает на теплом пироге. Но пирог вкусен и без мороженого, и комнатной температуры, и даже холодный.







