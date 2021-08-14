Рецепт знаменитого сливового пирога из The New York Times

Каждый год в конце лета-начале осени с наступлением сезона слив очередную волну популярности переживает рецепт сливового пирога из The New York Times. Мы расскажем, чем он так знаменит и, конечно же, дадим рецепт.

Рецепт, пожалуй, самого популярного в мире сливового пирога впервые был опубликован на страницах газеты The New York Times. Он вышел в колонке кулинарного обозревателя Times Мэриан Бэррос в 1983 году. Простые ингредиенты и легкость в приготовлении очень понравились американским домохозяйкам и они требовали перепечатывать рецепт каждый год, снова и снова.

В конце-концов, редакторам это надоело и они решили напечатать легендарный рецепт крупным шрифтом в пунктирной рамке, предложив желающим вырезать его и сохранить на память. В последний раз рецепт появился в газете в 1989 году.

Ингредиенты

(на форму Ø22 см):

2 яйца

175 г сахара

150 г муки

100 г сливочного масла

8-10 слив

1 ч.л разрыхлителя

1 ч.л молотой корицы

щепотка соли

Способ приготовления:

Вбиваем яйца, добавляем щепотку соли и снова перемешиваем.

Просеиваем муку и разрыхлитель.

Замешиваем лопаткой достаточно густое, но мягкое тесто.

Сливы моем, разрезаем пополам и удаляем косточку.

Форму с высоким бортиком застилаем пергаментом или фольгой, а неразъемную форму смазываем сливочным маслом.

Выливаем тесто и выкладываем половинки слив срезом вверх, чтобы при выпекании они карамелизировались и тесто не впитывало сок.

Оставшиеся 25 г сахара смешиваем с корицей и посыпаем пирог сверху. Выпекаем 40-50 минут при температуре 180°C.







