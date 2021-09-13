Клопотенко открыл секрет приготовления божественных котлет

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко котлеты готовит нечасто, и поэтому любит, чтобы они были с секретом, с изюминкой. Изюминку как ингредиент не стоит здесь воспринимать буквально, но кое-что "секретное" в свои индюшиные котлеты популярный повар добавляет. Пошаговый рецепт Клопотенко расписал 12 сентября у себя в Инстаграм.

- Раз в год даже Евгений Клопотенко лепит котлеты. Ну а что, могу себе позволить. Котлеты (индюшачьи, между прочим) вышли божественными. Такие вот, как надо. Чтобы во рту щекотало от прекрасности вкуса, - разрекламировал свой рецепт повар.

Секрет Клопотенко прост: здесь все дело в твороге и кинзе.

- Они дают ощущение чего-то высшего. Смысл творога в том, что он создает рыхлую структуру. Вот попробуйте. Только берите тот, что нежный. Сухой вам не нужен, иначе это будет грусть и слезки. У меня с творогом получилось зашибись. Будто кусаешь облака. Ну и я человек щедрый, поэтому делюсь с вами полным рецептом, - сообщил Клопотенко.

Готовим:

Индюшиный фарш (500г) смешиваем с творогом (9%, количество регулируйте сами по вкусу, будьте творческими) людьми, яйцом, кинзой, солью и перцем. Формируем шарики, обваливаем в сухарях, обжариваем и доводим до готовности в духовке (10 минут, 170 градусов). Есть котлеты надо либо с аджикой, или просто с каким-то томатным соусом.

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