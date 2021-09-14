Хитрости, чтобы от ваших вкусных блюд все остались в восторе

Все мы готовим дома хотя бы время от времени, но не все знают о простых способах сделать еду вкуснее. Эти хитрости придадут пикантности и сделают вкус ваших блюд ярче.

Заправляйте еду сахаром





Он пригодится не только в сладких блюдах. Сахар поможет оттенить вкус других ингредиентов. Добавьте чайную ложку сахарного песка без горки в жареное мясо, заправку для салата или борщ. Блюдо заиграет новыми красками.





Готовьте специи в масле, чтобы усилить их вкус

Раскрыть аромат сушеных трав и специй поможет их предварительное прокаливание на сковороде. Это нужно делать на сливочном или оливковом масле и очень быстро – буквально минуту. Иначе есть риск, что пряности начнут пригорать.





Добавьте немного соевого соуса или анчоусов





Глутамат натрия, которого многие так боятся, на самом деле является натуральным веществом. Эта соль глутаминовой кислоты была выделена японским профессором Икэдой Кикунаэ из морских водорослей.





Глутамат натрия передает пятый, «мясной» вкус (азиаты называют его умами). Он содержится и в некоторых продуктах, например, соевом соусе или анчоусах. Поэтому смело заправляйте ими рагу, салаты и тушеные овощи. Только учитывайте, что оба продукта содержат соль, поэтому солить готовое блюдо нужно меньше, чем обычно.





Добавляйте свежие травы вовремя





Разные травы нужно добавлять в кастрюлю или сковороду в разное время. Если у растений жесткий стебель и листья (это, например, тмин, розмарин, шалфей, душица), кладите их в начале приготовления. Тогда они успеют размягчиться и отдать блюду свой аромат.





Если же травы мягкие (например, базилик, петрушка, кинза, лук), добавлять их следует в самом конце, чтобы они не успели потерять цвет и запах.





Используйте различные масла





Чтобы вкус салат заиграл новыми красками, заправьте его не привычным подсолнечным или оливковым, а кунжутным или тыквенным. Они имеют насыщенный вкус, так что не переборщите. А кокосовое или арахисовое масло внесут разнообразие в надоевшую утреннюю кашу.





Бланшируйте овощи





За этим загадочным словом скрывается очень простая технология. Зеленые овощи следует на минуту-другую опустить в кипяток, а потом – в миску с ледяной водой. Такая «шоковая терапия» поможет сохранить яркий цвет, витамины и способность аппетитно похрустывать. Приготовленные таким образом брокколи, стручковая фасоль или спаржа гораздо полезнее и вкуснее вареных.





Также овощи обдают кипятком, чтобы удалить горечь (например, из лука или редьки) и легко снять шкурку (например, с томатов).





Маринуйте мясо





Предварительно замаринованное мясо готовится быстрее и получается более сочным и нежным. В качестве основы можно использовать кефир, соевый соус, лимонный сок, аджику, горчицу, фрукты. В этих продуктах содержатся вещества, которые размягчают волокна мяса.





Используйте панировку

Если вы жарите мясо или овощи, обваляйте их (на выбор) в сухарях, овсяных хлопьях, кунжуте или обмакните поочередно в яйцо и муку. Получившаяся корочка не даст вытечь соку, а значит, блюдо получится более вкусным.





Добавьте немного вина





Алкоголь имеет свойство улучшать вкус мясных блюд. Добавьте его в рагу или приготовьте соус, чтобы полить им готовое мясо. Учтите, что красное вино считается более подходящим к красному мясу, а белое, соответственно, к белому. При термической обработке спирт испаряется, поэтому блюда с добавлением вина могут есть даже дети.





Маринуйте лук





Репчатый лук может испортить салат своим резким вкусом. Решение – предварительно его замариновать в смеси из:





1 стакана воды;

2 ст. л. 9% уксуса;

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли.

Всего через 30 минут лук станет кисло-сладким и совсем не острым.



