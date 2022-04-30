Овочі та ягоди, які дадуть прекрасний урожай в тіні

Посадіть ці овочі, ягоди та зелень в тіні, і вони дадуть прекрасний урожай. Що можна виростити на затемненій ділянці?





Навіть на затемненій ділянці можна виростити чимало ягідних, овочевих культур, а також зелені. Попри те, що сонця небагато, ці культури дадуть прекрасний урожай!





Отже, з ягід в тіні досить добре росте малина, чорна смородина, аґрус, інформує Ukr.Media.

Добре переносять тінь чагарники, які у природі ростуть під пологом лісу: ірга, калина, чорноплідна горобина (аронія), синя жимолість. З ними тіньова ділянка перетворитися з безплідного місця на справжній ягідний конвеєр — тільки встигай збирати.





Із зелені на першому місці стоять щавель і шпинат — вони дуже люблять затінені ділянки. Деякі пряні трави, наприклад, базилік без сонця не виживуть, але ось петрушка, селера, кінза, м'ята, материнка, любисток, естрагон, меліса, чебрець виростуть і в напівтемряві і порадують вас своїм ароматом. Якщо ви вирішили розвести «зелений город» під яблунями, не забувайте закривати посадки плівкою під час обприскування яблунь хімікатами, щоб запобігти потраплянню отрути на їстівну зелень.





З овочів чудово ростуть в тіні стручкова квасоля, болгарський перець і навіть томати. Спробуйте поекспериментувати і висадити ці культури, особливо якщо у вас є затемнені ділянки на городі.





Огородники, що вирощують буряк, діляться на дві категорії: одні вважають, що буряк повинен бути потужним і великим, інші віддають перевагу дрібним коренеплодам, які і на смак ніжніші і в приготуванні зручніші. Якщо вам ближче друга позиція, то сміливо садіть буряки в тіні дерев. Рідкісних сонячних променів, що проникають, крізь крону йому буде достатньо, а коренеплоди не переростуть. Також у тіні можна вирощувати кореневу петрушку та пастернак.





Часник. Тим, хто не захоплюється консервуванням овочів на зиму, не любить гострі соуси, не сушить часник для приготування порошку, а вирощує його виключно як пікантну приправу, якої багато не треба, запросто можна садити часник у тіні під яблунями, сливами або між кущами смородини. Головки, можливо, і будуть дрібнішими, зате звільниться ціла грядка під більш світлолюбні овочі.



