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Леди
Кулинария
22 июня 22, 14:13
Секретная добавка в борщ, которая сделает его в разы вкуснее
борщ
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Борщ можно сварить так, что он получится значительно вкуснее, чем обычно
Причем такой секретный ингредиент есть на каждой кухне.

 Что добавить в украинское блюдо, чтобы оно было чрезвычайным - читайте ниже в нашем материале Styler.

Секретный ингредиент борща

Опытные кулинары советуют добавить в борщ немного сахара. Да, вы правильно прочли.

Этот продукт добавляют не в готовое блюда, а на этапе приготовления зажарки из свеклы, томатной пасты или свежих томатов (как вы любите).

Много брать не стоит. Будет достаточно маленькой щепотки.

Почему это важно? Дело в том, что не всегда помидоры или томатная паста являются достаточно сладкими для блюда. Однако при добавлении сахара получается более яркий вкус.

Какие еще компоненты сделают ваш борщ непревзойденным

Добавьте в бульон корень или стебли сельдерея, чтобы сделать его наваристым. Также можно поэкспериментировать с кориандром в зернах для бульона или молотым в конце приготовления.

А вот так готовит борщ непревзойденный повар Евгений Клопотенко:


Источник: rbc.ua
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