Секретная добавка в борщ, которая сделает его в разы вкуснее

Причем такой секретный ингредиент есть на каждой кухне.







Что добавить в украинское блюдо, чтобы оно было чрезвычайным - читайте ниже в нашем материале Styler.





Секретный ингредиент борща





Опытные кулинары советуют добавить в борщ немного сахара. Да, вы правильно прочли.





Этот продукт добавляют не в готовое блюда, а на этапе приготовления зажарки из свеклы, томатной пасты или свежих томатов (как вы любите).





Много брать не стоит. Будет достаточно маленькой щепотки.





Почему это важно? Дело в том, что не всегда помидоры или томатная паста являются достаточно сладкими для блюда. Однако при добавлении сахара получается более яркий вкус.





Какие еще компоненты сделают ваш борщ непревзойденным





Добавьте в бульон корень или стебли сельдерея, чтобы сделать его наваристым. Также можно поэкспериментировать с кориандром в зернах для бульона или молотым в конце приготовления.





А вот так готовит борщ непревзойденный повар Евгений Клопотенко:







