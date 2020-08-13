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Леди
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13 августа 20, 10:49
Стоматологи советуют чистить зубы под Gangnam Style
Gangnam Style
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Эксперты Института современной музыки Брайтон, Великобритания, совместно со стоматологами разработавшие звуковую формулу для чистки зубов, составили список песен, которые помогут детям лучше ухаживать за зубами

Как пишет «Здоровье» со ссылкой на портал Firstnews, определенное сочетание числа тактов, скорости ритма и других элементов  способствует правильной «зубной» процедуре.

«Дети должны совершить минимум по 35 движений в левой и правой сторонах рта, по семь движений в пяти разных направлениях, это позволит их деснам и зубам оставаться здоровыми», -  уточняет стоматолог Тина Танна.

На первом месте в зубном хит-параде  - Gangnam Style (видео на эту композицию попало в Книгу рекордов Гиннесса по числу интернет-просмотров: сейчас на сервисе YouTube статистика показывает более 1 миллиарда   «кликов").  Далее песни расположились в следующем порядке:

- Diamond, Рианна

- Somebody That I Used To know, Готье

- Troublemaker, Олли Мерс

- Call My Name, Шерил Коул.
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