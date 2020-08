Стоматологи советуют чистить зубы под Gangnam Style

Как пишет «Здоровье» со ссылкой на портал Firstnews, определенное сочетание числа тактов, скорости ритма и других элементов способствует правильной «зубной» процедуре.

«Дети должны совершить минимум по 35 движений в левой и правой сторонах рта, по семь движений в пяти разных направлениях, это позволит их деснам и зубам оставаться здоровыми», - уточняет стоматолог Тина Танна.

На первом месте в зубном хит-параде - Gangnam Style (видео на эту композицию попало в Книгу рекордов Гиннесса по числу интернет-просмотров: сейчас на сервисе YouTube статистика показывает более 1 миллиарда «кликов"). Далее песни расположились в следующем порядке:

- Diamond, Рианна

- Somebody That I Used To know, Готье

- Troublemaker, Олли Мерс

- Call My Name, Шерил Коул.