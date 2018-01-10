Как воспитать ребенка, чтобы он не вырос эгоистом?

А еще детей возят на дорогие курорты. Если есть деньги, то почему бы и нет?





Но дети вместо того, чтобы радоваться таким вещам, начинают их воспринимать как само собой разумеющееся. Порой уставшие «инвестировать» в своих детей родители останавливаются и с обидой обнаруживают, что их родные дети не умеют быть благодарными.





Их просто этому не научили. Как тут быть? С одной стороны, постоянное самоограничение для того, чтобы все доставалось детям, кажется благородным подходом. Но с другой стороны это оказывается прямой дорогой в ад.





Как воспитать ребенка таким образом, чтобы он не вырос эгоистом?





Попробуйте научить ребенка не только брать, но и что-то давать взамен. Это поможет детям понять, что благополучие не падает с неба, а достается трудом.





















Научите их с малого возраста стараться порадовать других.





Поощряйте ребенка изобретать, создавать и упаковывать маленькие подарки для родственников и друзей.





Пускай ваш ребенок научится радоваться благодарным улыбкам и почувствует радость от улыбок получателей подарков.





Позволяйте детям узнать о финансовых планах, которые есть в вашей семье.





Советуйтесь с ними.





Понятно, что решение будет за вами. Но такой подход даст вашему ребенку представление о том, что все в этом мире имеет свою цену.





Помогите вашему ребенку не вырасти эгоистом.