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Леди
Мой малыш
9 января 18, 22:11
Как воспитать ребенка, чтобы он не вырос эгоистом?
Эгоист
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В некоторых семьях родители пытаются дать своим детям все самое лучшее – модная одежда, новенький маунтбайк, смартфон престижной марки.
А еще детей возят на дорогие курорты. Если есть деньги, то почему бы и нет? 

Но дети вместо того, чтобы радоваться таким вещам, начинают их воспринимать как само собой разумеющееся. Порой уставшие «инвестировать» в своих детей родители останавливаются и с обидой обнаруживают, что их родные дети не умеют быть благодарными.

Их просто этому не научили. Как тут быть? С одной стороны, постоянное самоограничение для того, чтобы все доставалось детям, кажется благородным подходом. Но с другой стороны это оказывается прямой дорогой в ад. 

Как воспитать ребенка таким образом, чтобы он не вырос эгоистом? 

Попробуйте научить ребенка не только брать, но и что-то давать взамен. Это поможет детям понять, что благополучие не падает с неба, а достается трудом.





Научите их с малого возраста стараться порадовать других. 

Поощряйте ребенка изобретать, создавать и упаковывать маленькие подарки для родственников и друзей.

Пускай ваш ребенок научится радоваться благодарным улыбкам и почувствует радость от улыбок получателей подарков. 

Позволяйте детям узнать о финансовых планах, которые есть в вашей семье. 

Советуйтесь с ними. 

Понятно, что решение будет за вами. Но такой подход даст вашему ребенку представление о том, что все в этом мире имеет свою цену. 

Помогите вашему ребенку не вырасти эгоистом.
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