Как лучше подготовиться к школе?

И от того, как будет организован вечер и утро перед школой, зависит то настроение, с которым школьник идет в школу.







Вы знаете, сколько времени занимает подготовка к школе?







Если нет, попробуйте следовать действиям, описанным в данной статье!





Шаги:

















1. С вечера подготовьте комплект одежды, который вы наденете на следующий день, таким образом, утром вы сэкономите время, одевшись быстро! Никто не любит терять утром драгоценное время, подыскивая подходящий наряд.

















2. Проснитесь пораньше, в идеале, за час – полтора до выхода в школу. Чем раньше вы встанете, тем больше времени у вас будет, чтобы собраться в школу.

Начните ложиться спать пораньше. Невозможно работать в полную силу, если во время уроков вы все еще спите!

















3. Убедитесь, что вы выполнили домашнее задание.

Если домашнее задание выполнено не полностью, доделайте его перед школой, во время самоподготовки или даже в обеденный перерыв, если его необходимо сделать сегодня.

Если вы постоянно не успеваете выполнять домашнее задание полностью, пересмотрите свой план по его выполнению.

Не списывайте домашнее задание, если вы его не сделали.

















4. Примите душ.

Мойте голову, по крайней мере, через день или каждые два дня, и каждый день мойтесь полностью. Окружающим вас людям будет приятно, если от вас будет хорошо пахнуть, в противном случае, они, скорее всего, постараются держаться от вас подальше.





Если ваши волосы легко путаются, или вам нравится, когда они выглядят блестящими, пользуетесь кондиционером всякий раз, когда моете их.

После принятия ванны никогда не расчесывайте волосы щеткой, пользуйтесь только гребнем, если волосы мокрые.

















5. Используйте дезодорант.

















6. Чистите зубы. Никогда не забывайте делать это, потому что чистка зубов дарит вам свежее дыхание, а также здоровую ротовую полость!

Не забывайте проводить щеткой по небу и языку.

Чистите зубы нитью, по крайней мере, один раз в день.

Если вам некогда утром, перенесите чистку зубной нитью на вечер, таким образом, у вас будет время сделать это тщательно!

Можете пожевать отбеливающую жевательную резинку, если у вас абсолютно нет времени почистить зубы, но постарайтесь делать это как можно реже.

















7. Мойте лицо хорошим средством для умывания и ополаскивайте теплой водой. После умывания наложите налицо увлажняющий крем, который подходит для вашего типа кожи.

Если у вас есть прыщи, вам лучше посетить дерматолога, который пропишет то, что нужно для вашей кожи.

















8. Сделайте макияж, не спешите.

Если вы завиваете ресницы, делайте это до нанесения на них туши.

Старайтесь выглядеть естественно.

















9. Школа – это не показ мод, поэтому не переборщите.

Опробуйте новый макияж перед тем, как нанести его для школы.

Убедитесь, что ваши родители позволяют вам краситься!

Если ваши родители не разрешают вам наносить макияж, не пытайтесь делать это украдкой. Вместо этого попробуйте переубедить их!

Если вам не разрешают делать макияж, или вы не хотите этого делать, то, по крайней мере, нанесите на губы немного бальзама, чтобы они выглядели мягкими и здоровыми.

















10. Уложите волосы.

Перед тем как что-то делать, тщательно расчешите волосы щеткой или гребнем.

Постарайтесь не использовать плойки для завивки или выпрямляющие утюжки ежедневно – слишком большое количество прямого термического воздействия может навредить вашим волосам.

















11. Одевайтесь так, чтобы производить впечатление.

Не забывайте о том, что, даже в школьной форме, можно иметь свой индивидуальный стиль.

Одевайтесь в соответствии со временем года – не носите шорты и майки зимой!

















12. Не переживайте по поводу того, что думают о вас другие. Будьте уверены в себе.

















13. При необходимости возьмите с собой обед или деньги, чтобы перекусить в школе.

















14. Ешьте хорошо сбалансированный здоровый завтрак.

Апельсиновый сок и даже виноградный сок полны витамином С.

Молоко не только гарантирует вам здоровые зубы, но в нем еще много витамина D.

Никогда не пропускайте завтрак

















15. Посмотритесь в зеркало перед тем, как пойти в школу. Вы же не хотите прийти в школу в штанах от пижамы!

















16. Идите в школу с высоко поднятой головой, готовые получать новые знания, и с улыбкой на лице!





Источник: wikihow.com

