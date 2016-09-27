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Леди
Мой малыш
25 сентября 16, 22:52
ТОП-10 удачных цитат о воспитании детей
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Детей нужно не только воспитывать, но и любить
Воспитывать ребенка нужно не в подростковом возрасте, а с первого дня его рождения. 
Некоторые писатели, поэты, математики, ученые и другие сказали такие меткие фразы о воспитании, что они стали крылатыми.

Когда у Сент-Экзюпери спросили: “Стоит ли баловать детей?“, он ответил: “Непременно балуйте, неизвестно, какие испытания им приготовила жизнь“.

“Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует жертв“. П. Бауст

“Начала, заложенные в детстве человека, похожи на вырезанные на коре молодого дерева буквы, растущие вместе с ним, составляющие неотъемлемую часть его“. В. Гюго

“Берегите слезы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей могиле“. Пифагор

“Человек, действительно уважающий человеческую личность, должен уважать ее в своем ребенке,начиная с той минуты, когда ребенок почувствовал свое “я“ и отделил себя от окружающего мира“. Д. Писарев

“Вы говорите: дети меня утомляют. Вы правы. Вы поясняете: надо опускаться до их понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь. Ни от того мы устаем, а от того что надо подниматься до их чувств. Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться. Чтобы не обидеть“. Я. Корчак

“Дети должны – пока они остаются детьми – быть руководимы родительской властью, но в то же время должны быть готовы к тому, чтобы не всегда оставаться детьми“. К. Виланд

Никогда не заставляйте детей покупать истину ценою порока и не совершенствуйте их ума в ущерб сердцу. Ж. Бернарден

Детям больше нужен пример для подражания, чем критика. Ж. Жубер

Дети учат взрослых людей не погружаться в дело до конца и оставаться свободными. М. Пришвин

Источник: ivona
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