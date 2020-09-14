Послушный ребенок - несчастный взрослый

Вспомни, сколько раз в сутки ты говоришь своему озорнику слово "нельзя". А теперь подумай о том, как твои запреты воспринимает сам ребенок.





Как утверждают психологи, поголовные родительские запреты ведут к ряду комплексов в будущем у ребенка. Конечно, нам, родителям, очень хочется видеть рядом с собой послушного малыша, но из-за наших постоянных запретов дети перестают мечтать, они перестают интересоваться окружающим миром – а зачем, ведь все равно ничего нельзя?!





Есть самостоятельно





МЫ

Конечно, родителям гораздо проще и чище накормить ребенка. Но ведь научиться держать ложку и донести еду до рта – требует больших сил и терпения, которые ребенок вкладывает в этот процесс добровольно.

ДЕТИ

Запрещая есть самостоятельно, мы пресекаем не только первые уроки усидчивости, но и возможность почувствовать себя взрослым, ощутить уверенность в своих силах

АЛЬТЕРНАТИВА

Приняв меры предосторожности, дай волю своему малышу. Чем больше ребенок тренируется, тем быстрее научится есть сам.





Помогать взрослым





МЫ

Вечная боязнь взрослых, что ребенок доставит лишние хлопоты. Мы часто говорим: "поставь, прольешь", "положи, уронишь" и много подобных фраз.

ДЕТИ

Через пару-тройку лет, наше чадо ничего не захочет делать. Малышу важно чувствовать себя нужным, а еще важнее получить похвалу от мамы и знать, что от него тоже многое зависит.

АЛЬТЕРНАТИВА

Всегда зови ребенка на помощь, выдели ему одну-две посильных обязанности и чаще говори, что тебе без него не справиться.





Рисовать красками самому





МЫ

К сожалению, мы не все даем своему юному художнику разбег для фантазии. Отговорки стандартные – испачкается, изрисует стены, наестся химии.

ДЕТИ

Творчество – особенно рисование – не просто развивает воображение, это выплеск эмоций в самой правильной форме, познание сущего и отражение внутренних переживаний малыша.

АЛЬТЕРНАТИВА

Все это можно свести к минимуму, если выбрать место, которое легко отмыть, снять одежду – пусть и на себе порисует, дать нетоксичные краски. Рисуй вместе и разгадывай свое чадо через его рисунки.





Визжать, кричать, бегать и прыгать дома





МЫ

Взрослые запрещают ребенку активно выражать свои эмоции, переживают, что подумают окружающие или просто им это действует на нервы.

ДЕТИ

Это своеобразная игра и способ расслабиться и выплеснуть энергию, особенно если речь идет о подвижных и темпераментных детях.

АЛЬТЕРНАТИВА

Не старайся переделать свое чадо, конечно, объяснять и воспитывать нужно, но все это должно работать в обществе, на улице, в больнице или в детском саду. А дома позволь быть ребенку таким, какой он есть. Вспомни детство, и попробуй запищать вместе с сыном или дочкой – веселый вечер вам обеспечен.





Лазать по спортивным комплексам на улице





МЫ

На детской площадке только и слышно "упадешь", "испачкаешься", "не лезь", "не бегай".

ДЕТИ

В детях еще силен дух познания по горизонтали и вертикали, они ничего не бояться, в отличие от родителей, полны энергии и сил. И поверь, что рано или поздно твой кроха улучшит момент и все-таки залезет на запретный снаряд.

АЛЬТЕРНАТИВА

Не лучше ли предупредить неприятные результаты? К тому же ловкому и легкому ребенку всегда проще приспособиться к жизни. Во-первых, никогда не говори ребенку под руку, а во-вторых, подумай, что гораздо проще научить его правильно залезать по лестнице, скатываться с горки и висеть на кольцах, чем постоянно останавливать.





Прикасаться и рассматривать вещи, которые могут сломаться





МЫ

Опять все банально – взрослые переживают, что дети устроят поломку или поранятся.

ДЕТИ

Аналитический ум многих детей просто требует найти истину и разобрать по винтику интересную вещицу.

АЛЬТЕРНАТИВА

Если предмет может быть опасен – например, разбитая чашка, не стремись немедленно отобрать. Лучше расскажи, почему им нельзя поиграть и что может случиться. Дети гораздо понятливее, чем мы о них думаем.





Смотреть мультики





МЫ

Современное телевидение оставляет желать лучшего, это факт.

ДЕТИ

Для малыша, который посещает детский сад, очень важно быть в курсе того, о чем говорят сверстники. События очередной серии мультсериала для детей – это то же, что для нас ежедневные новости. Запреты могут спровоцировать в ребенке замкнутость.

АЛЬТЕРНАТИВА

Подбери те мультфильмы или отдельные серии, которые ты считаешь приемлемыми. Смотри их вместе с ребенком, обсуждай и рассказывай примеры из жизни.





Американский психоаналитик Эрик Леннард Берн считает, что всеродительские запреты подсознательно идут из детства самих родителей, от того, как их воспитывали.





Быть может в постоянных "нельзя" виноват вовсе не страх за малыша, а психологические проблемы мамы-папы.





Тогда ребенок не должен страдать, а родителям следует сходить на прием к психологу.



