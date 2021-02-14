Не обрезай ребенку крылья: как проявить мудрость в воспитани

Как проявлять мудрость в воспитании детей.





Иногда нам кажется, что, окружая ребенка заботой, посвящая ему все свободное время и помогая ему в решении всех проблем, мы проявляем свою любовь и делаем только лучше. Однако часто такие родители недоумевают, почему сын или дочка вырастают нерешительными, или, наоборот, абсолютно неконтролируемыми.





Читайте о примерах правильного и неправильного подхода к воспитанию детей:





1. Родители часто проводят все время с ребенком, забывая о собственных хобби и оставляя свои интересы в тени. Мудрый родитель заботится и о себе, и о ребенке.













2. Родитель проводит целые вечера за школьными тетрадями, помогая ребенку выполнять домашнее задание. Мудрый родитель приходит на помощь только в том случае, когда ребенок в этом действительно нуждается. Он указывает путь к решению, но не делает все за ребенка.





3. Многие родители стараются искупить вину подарками. Мудрый родитель выделяет ребенку деньги на карманные расходы и учит его самостоятельно распоряжаться своими средствами. Ребенок должен научиться экономить и грамотно расходовать полученные деньги.













4. Родители часто закрывают глаза на причину плохого поведения ребенка, стараясь побыстрее усмирить его. Мудрый родитель разбирается в причине и старается помочь в решении проблемы.





5. Большинство родителей мечтают о том, чтобы их ребенок, в первую очередь, стал достойным и успешным человеком. Мудрые родители стараются построить доверительные отношения с ребенком и помогают ему определиться с призванием, не давя и не навязывая свое мнение.





6. Родители берегут своего ребенка от различных проблем и часто делают то, о чем их не просят. Мудрые мамы и папы позволяют ребенку допускать ошибки (если дело не касается угрозы здоровью или жизни), после чего помогают ему извлечь из ситуации урок.













7. Многие родители позволяют ребенку все, только бы он не устраивал истерики и не плакал, чем дети часто пользуются. Мудрый родитель не даст ребенку сесть ему на голову. Он уважает не только свое личное пространство, но и ребенка.



