Как избавить ребенка от компьютерной зависимости

Но, каким образом можно проверить насколько нормальным является поведение вашего ребенка? Не стал ли он игроманом?





Основной причиной компьютерной (или вообще игровой) зависимости зачастую становится некомфортный психологический климат в семье, в отношениях с отцом или матерью.

Основными симптомами компьютерной зависимости являются:





постоянное желание сесть за компьютер;

потеря контроля над игровым временем;

стремление значительно увеличить время пребывания в сети за счет сна, обеда, школы, домашних обязанностей;

раздражительность или апатия;

трудности в общении с одноклассниками;

желание принимать пищу, не отходя от монитора;

неряшливый вид;

отсутствие желания выходить на улицу, играть в подвижные игры;

пренебрежительное отношение ко всем видам спорта;

желание общаться только о любимых компьютерных играх.

Подозревая компьютерную зависимость, родители частенько усиливают свой контроль над ребенком. Хотя нужно вести себя совсем не так. Дайте ребенку определенную зону личной ответственности, и вы переломите сложившуюся ситуацию. Но это не должна быть ответственность, связанная с мытьем посуды или мытьем полов в коридоре. Ребенку нужно, что то большее. Приобщите его к своему хобби.

Кроме того, стремление ребенка к виртуальной реальности можно использовать и в образовательных целях, направив его на курсы компьютерного мастерства. Именно там ваше чадо поймет истинные возможности искусственного интеллекта.

Не забывайте уделять ребенку необходимое внимание. Безусловно, все дети стремятся к определенной независимости, но быть в курсе дел происходящих в жизни вашего малыша просто необходимо. Дайте понять ребенку, что он является взрослым, и вы уважаете его мнение. Всегда поощряйте тягу ребенка к успеху в реальной жизни. Таким образом, вы сможете противопоставлять реальность компьютерной «жизни».





И самое главное: просто любите вашего ребенка. Боритесь за него!



