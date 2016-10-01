Мама выбросила все игрушки своих детей

И Элли ни секунды не пожалела о содеянном. Именно с этого момента началась новая счастливая жизнь ее семьи.





«У меня в доме была целая огромная комната, под завязку забитая никому не нужными игрушками, – рассказала Элли, у которой четверо детей, в интервью ABC News. – Например, там был 150-долларовый единорог, с которым ни разу никто не играл. Эта комната просто отравляла мне жизнь».





Она описывает сцену, знакомую многим мамам: «Когда я отправляла детей поиграть, те вытряхивали из ящиков несколько игрушек, а уже через минуту возвращались и ныли, что им скучно и они хотят перекусить». Элли убиралась в игровой по несколько раз в день, но там все равно царил полный хаос. «Я отнюдь не наслаждалась своим материнством. Я не получала удовольствия от своих детей. Они были для меня лишь источником беспокойства. Я только и делала, что ждала, когда же они уже наконец заснут. Я думала, что так и должно быть. Но я не жила, а выживала», – вспоминает те времена Элли.





В один прекрасный день Элли сказала себе: «Хватит!» – и избавилась абсолютно ото всех игрушек в доме. И это был не акт наказания для детей, а акт спасения для их мамы. Элли, по ее словам, ждала, что дети устроят истерику. Но этого не произошло. Наоборот, дети обрадовались, когда мама вымыла освободившуюся игровую комнату. Мало того, с этого момента все в доме переменилось к лучшему буквально за одну ночь. «Как только игрушки исчезли, я немедленно почувствовала себя лучше. С ними как будто ушел весь стресс», – вспоминает Элли.





А что же дети, они заскучали? Вовсе нет. По словам Элли, они стали очень дружны друг с другом, и их воображение работает вовсю. Теперь они могут играть с любым предметом, хоть с палкой от швабры. «Они играют весь день. Вместе. Больше нет вот этого – «я с этим играть не буду, отдай мне то, дай мне это, он у меня отбирает» и так далее, и тому подобное. Просто у них больше нет такого выбора», – рассказывает Элли.





Решение выбросить игрушки повлияло на стиль жизни семьи в целом. Элли отказалась от множества других ненужных вещей в доме и даже начала свой собственный бизнес: она обучает других минималистичному стилю жизни. Кроме того, она решила перевести детей на домашнее обучение, а это кое-что для мамы, которая считала минуты до того момента, когда дети лягут спать. Сейчас Элли любит быть мамой. «Это такой короткий период, пока дети маленькие. Теперь я наслаждаюсь им», – говорит она.



