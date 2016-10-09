Эти слова— самые страшные родительские проклятия

Самыми страшными для детей является одно из двух родительских проклятий:





"Я тебя убью" и "Ты меня убиваешь".





Дистанцией от невроза до психоза для таких детей является амплитуда форм этого послания: от легких манипуляций до прямых угроз.

"Я тебя убью", - мама (или папа) может орать, избивая ребенка - и тогда вероятней психоз.





"Ты ни на что негоден" - пограничное состояние.





"Другие дети лучше тебя" - невроз.

"Ты меня убиваешь" - может говорить родитель, задыхаясь в сердечном приступе (на который он сам себя разогнал), и тогда это психоз.





"Из-за тебя я страдаю" - может транслировать мама непрямыми манипуляциями и телесными позами, и тогда это пограничник.





"Ты меня разочаровываешь" - невроз.













Такие дети, что самое неприятное, перенимают эти способы управлять отношениями, и в одних отношениях они будут сохранять эту роль, в других - играть родительскую. Выбор поведения обусловлен отношениями зависимости. Если такой ребенок попадает в роль зависимого (подчиненного, например, или зависящего от чужой доброй воли), он проявляет себя как ребенок. А оказавшись в роли контрзависимого, проявляет себя точь-в-точь как родитель.





Таким способом этот человек отвергает других.









Бывает, что один из родителей транслирует ребенку детскую роль. А бывает, что оба транслируют детскую роль. Например, мама проявляет себя как зависимую, а папа - как контрзависимого. Или оба демонстрируют контрзависимость и зависимость попеременно.





Поэтому одни дети, став взрослыми, могут больше проявлять себя как зависимые (остаются в роли детей), а другие - больше как контрзависимые. И у тех, и у других вторая сторона медали проявляется только в особых обстоятельствах (сильный кризис).





Но даже побывав в другой роли, ничего не меняется. Они все время находятся на одном из концов полярной шкалы, изредка бывая на другом.





На вопрос, который обычно к таким текстам задают (что же делать????!!!), отвечу афоризмом Ролло Мэя, величайшего психотерапевта, автора книги "Смысл тревоги":





Позитивные стороны "Я" развиваются по мере того, как человек встречается с тревогой, двигается сквозь нее и преодолевает вызывающие тревогу переживания.





Да, совсем забыла: на детей эти действия родителей оказывают такое влияние потому, что через эти послания дети выстраивают свою идентификацию: "я убийца своей мамы" или "я под угрозой смерти".опубликовано econet.ru









Автор: Нина Рубштейн



