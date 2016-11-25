Продукты, которые нельзя давать ребенку на завтрак

Особенно необходим утренний прием пищи школьнику, когда у него и умственная, и физическая нагрузки не так уж и малы по сегодняшним меркам. И главная задача мамы - накормить ребенка полезной и вкусной едой.





Но что же является здоровой пищей для ребенка? Что нельзя давать на голодный, только что проснувшийся желудок, школьника?





Сырые фрукты и овощи

Овощи и фрукты, конечно же, полезны. И спорить по этому поводу мы не будем. Однако в большинстве из них содержится грубая клетчатка, которая не только раздражает слизистую голодного детского желудка, но и может привести к расстройству стула и вздутию кишечника. Кстати, салаты из свежих овощей диетологи не советуют употреблять за завтраком даже взрослым именно по этой причине.

Полностью от полезных фруктов отказываться не стоит, достаточно добавить их кусочки в кашу, например. Можно также предложить яблочко или персик съесть уже после еды. А вот грушу, банан или апельсинку, из-за наличия в этих фруктах большого количества клетчатки в одних и кислоты – в других, лучше предлагать ребенку взять с собой и съесть после первого урока.

Сухие завтраки

Мамы и папы помните: реклама и маркетинг редко когда работают на благо человека. Это правило касается и быстрых завтраков для детей. Да, дети их очень любят. И казалось, что можно придумать проще: засыпал хлопья или шоколадные шарики в тарелку, залили молоком или йогуртом – и завтрак готов. Однако такая еда никак не полезна! Согласно проведенному исследованию, в сухих завтраках почти нет ничего полезного, зато сахаров – слишком много. Это, конечно же, дарит быстрое насыщение и убивает чувство голода, а повысившийся уровень инсулина при таком питании даже повышает уровень энергии. Но ненадолго! Через час ребенок опять голоден и ищет, что еще можно перехватить, а так и до ожирения недалеко. Кроме того сладости на голодный желудок никогда не были полезны.

Лучший вариант еды на завтрак школьнику – каши. Если чадо не хочет употреблять их в чистом виде, то можно «приправить» фруктами, медом, сухофруктами. Так тоже не любит? Тогда обманите его такой вкусняшкой, как гранола. Рецепт гранолы можно посмотреть здесь.

Йогурт и кефир

Кисломолочные продукты – полезны, и этот факт – неоспорим, но не на голодный желудок. В кефире и йогурте содержатся полезные бактерии и, попадая в кислотную среду голодного желудка, они гибнут. Поэтому такую еду желательно оставить на полдник – так будет больше пользы от них. Надеемся, что вы помните, что выбирать для ребенка нужно кисломолочные продукты, которые не содержат консервантов, подсластителей и усилителей вкуса?

Сладкие сырочки и творожные массы

Эти молочные продукты содержат слишком много сахаров. Кроме того, в них немало еще и усилителей вкуса и есть пальмовое масло. Этим ли хочется накормить чадо утром? Сладкий творожок лучше предложить как десерт, после основного приема пищи. Или же можно положить школьнику в рюкзак, для удовлетворения возникшего голода на переменке.





Бутерброды

Кто же из детей не любит бутерброды? Однако стоит помнить, что это быстрая еда, и она годится только для перекуса между основными приемами пищи. Для завтрака бутерброды не подходят. А все потому, что ежедневные завтраки бутербродами с маслом и колбасой или ветчиной приводят к тому, что на стенках сосудов образуются бляшки. Это влияет на работу кровеносной системы. Так что, бутерброды – исключены из списка полезного завтрака для школьника.

Кофе

Кофе – это напиток для взрослых. И то, даже не всем взрослым он подходит для завтрака. А все из-за наличия в нем кофеина, который слишком возбуждает нестойкую нервную систему ребенка. После такого напитка школьник может стать раздражительным, перевозбужденным и агрессивным. Кстати, чай, тоже не лучший вариант, так как в нем тоже есть кофеин. Идеальные варианты – какао, фруктовые и травяные чаи с медом.



