Как тренировать память детей: ТОП-8 развивающих устных игр

Заниматься с детьми необходимо не только с помощью каких-то игрушек и предметов. Важно научиться использовать правильные слова, чтобы тренировать память, пополнить словарный запас и развить фантазию вашего ребенка.





"Придуманные истории"

Данная игра развивает логическое мышление и одновременно тренирует фантазию. Правила таковы: вы называете слово, ребенок дополняет его другим словом, подходящим по смыслу, вы дополняете уже сложившееся словосочетание и т.д.

В результате у вас может получиться забавная сказка или какое-нибудь смешное предложение. Например:

— Кот.

— Кот ест.

— Кот ест сосиску.

— Кот ест сосиску с тарелки.

— Кот ест сосиску с тарелки моей.

— Кот ест сосиску с тарелки моей бабушки.





"Добавь слог"

Игра развивает смекалку, пополняет словарный запас ребенка. Первый игрок произносит часть какого-либо слова, например: "цве-", а второй должен допридумывать слово до конца, произнеся слог: "-ток".





"Ассоциации"

Развить ассоциативное и логическое мышление можно при помощи данной игры, которая тоже достаточно проста. Предположим, вы говорите "молоко", ребенок говорит, с чем это слово у него ассоциируется: "корова", тогда вы произносите слово, с которым у вас ассоциируется слово "корова", например, "рогатая" и т.д.





"Путешествие во времени"

Данная интеллектуальная игра развивает фантазию, учит детей понимать суть вещей.

Пример: вы называете любой предмет и просите малыша объяснить, чем этот предмет был в прошлом. Если вы назвали "подушку", то ребенок может ответить, что раньше она была птицей с перьями и пухом, а птица была цыпленком, а перед этим — яйцом.

Тогда вы спрашиваете, а чем может стать подушка в будущем? Ребенок отвечает, например, "бутафорским снегом".





"Разберем на запчасти"

Эта игра чем-то похожа на предыдущую, но акцент ставится на деталях, из которых состоит какой-либо предмет. Например: вы называете ребенку слово "книга" и просите объяснить, из чего она сделана, что в ней содержится. Игра учит быть внимательным к мелочам, понимать суть предметов, видеть предметы, как совокупность частей.





"Варианты"

Называем ребенку предмет и спрашиваем, а каким образом его еще можно использовать.

Например: ящик. В него можно не только класть предметы, но и поселить кота, его можно перевернуть и использовать, как пуфик или лестницу и т.д. Ребенок разовьет ассоциативное мышление, получит практические навыки использования предметов, расширит кругозор, поймет, что такое вариативность и многофункциональность.

Можно также называть явления, вещи, понятия и просить маленьких игроков перечислить, чем они полезны и чем вредны. Например: "снег" — он укрывает растения и не дает им погибнуть от мороза. Он может завалить дорогу, и пройти или проехать по ней будет нельзя.





"Да" и "Нет"

Вы загадываете что-либо (предмет, явление, человека, персонажа, цифру и т.п.), а ребенок, задавая вам вопросы, на которые вы можете отвечать односложно — только "да" или "нет", — пытается угадать, что же вы загадали. Или можно играть наоборот — он загадывает и отвечает на ваши вопросы, а вы угадываете. Игра учит мыслить конкретно и точно формулировать наводящие вопросы, анализировать.





"Что общего?"

Развить ассоциативное мышление и научить находить общее в абсолютно разных вещах и у разных предметов. Например: вы спрашиваете, что общего между черепахой и розой и вместе ищите ответы — обе они растут, обе зеленые (роза — частично), обе живут на земле, но любят воду и т.д.



