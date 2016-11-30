Ошибки родителей, которые приводят к детским истерикам

Никому не хочется, чтобы детские истерики звучали в доме, но, увы, родители несознательно совершают ошибки, которые их провоцируют.





Чтобы ребенок начал истерить, не обязательно быть плохим родителем. Стоит несколько раз повторить одну из этих ошибок, и это может произойти с любым.





ВО ВСЕМ ПОТАКАТЬ РЕБЕНКУ





Существует такой парадокс, что когда малыш чувствует, что родители идут у него на поводу и исполняют все его «хотелки», он начинает хуже чувствовать их защиту. Ведь из этого следует, что кроха самостоятельно решает, что ему нужно, а родители только исполняют его волю. Такая ответственная ноша непосильна для ребенка, поэтому истерики и нервные расстройства могут возникнуть на этом фоне.





ПОСТОЯННО ОГРАНИЧИВАТЬ РЕБЕНКА





Многие родители слишком фанатично следуют принципу, что их ребенок еще слишком мал и не понимает, как для него будет лучше. Поэтому любые попытки самовыражения или даже самые невинные желания пресекаются.





Когда ограничения «давят» на малыша, рано или поздно он захочет разрядиться и показать родителям свое недовольство таким положением дел. В результате последует затяжная истерика, и если родители не поймут ее причину сразу, она будет повторяться еще неоднократно.





СОВЕРШАТЬ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ





Конечно, люди — не роботы, и всем нам свойственно совершать ошибки. Все зависит от нашего настроения, самочувствия и ситуации, которая происходит в данный момент. Сегодня мы устали и позволяем ребенку смотреть телевизор весь вечер, а завтра запрещаем и заставляем весь вечер делать уроки.





К сожалению, ребенок еще не в состоянии понять, почему вы так поступаете. Вы для него — главный пример и образец правильного поведения. Такая дезориентация малыша приводит к тому, что в его жизни нет определенного режима и стабильности, поэтому рано или поздно ждите истерик.





НЕ СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ





Делая малышу поблажки в режиме, вы совершаете огромную ошибку. Сегодня ребенок идет в садик, а завтра ему можно остаться дома, сегодня он моет ножки перед сном, а завтра идет спать без этого ритуала. Такая непоследовательность приводит ребенка в замешательство и не позволяет ему ощутить все законы, по которым существует его жизнь.





Вы можете прекрасно справляться в свободном графике, но у ребенка должен быть четкий режим, без которого он начнет быстрее уставать и чаще болеть. Кроме того, у малыша будет накапливаться эта усталость и измотанность, которые непременно станут причиной истерики.





НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР





Помимо того, что мультфильмы и компьютерные игры могут развивать ребенка, они еще и регулярно возбуждают его нервную систему . Регулярные длительные просмотры телевизора могут так перевозбудить малыша, что он будет выплескивать эту энергию с помощью истерик, и будет делать это непроизвольно.





НЕ НАКАЗЫВАТЬ РЕБЕНКА





Вопреки мнению слишком лояльных родителей, которые считают, что наказывать ребенка нельзя, это делать нужно. При этом не значит, что наказание = насилие. Не нужно применять физическую силу, чтобы показать ребенку, в чем он был не прав, существует много других способов дать пищу для размышлений о своем неверном поступке.





Без правильного наказания кроха не будет знать, что в его жизни есть определенные рамки. А если рамок нет, малыш не будет чувствовать себя в безопасности и захочет достучаться до вас всеми возможными способами. В том числе и истерикой.





ИДТИ НА ПОВОДУ У ДЕТСКОЙ ИСТЕРИКИ





Самая главная ошибка родителей в этом деле — это потакать ребенку во всем, когда он истерит. Причин для этого может быть множество: вы находитесь в общественном месте, вам стало жаль ребенка, у вас болит голова от вопля, который не прекращается и т.д. В итоге, вы даете ребенку то, что он хочет. Но с этого момента он будет знать, что своим криком он может добиваться желаемого и каждый его протест будет сопровождаться громкой истерикой.





КРИЧАТЬ НА РЕБЕНКА





Иногда ребенок своим поведением может так нас огорчить или разозлить, что мы невольно срываемся на крик. Но такие «взрывы» нужно контролировать и не допускать в общении с ребенком.





Полезную и очень информативную статью о том, как не кричать на ребенка вы сможете найти в блоге главного редактора журнала «Мой ребенок» — Влады Барсуковой.





Иногда крик может дать положительные результаты на некоторое время и малыш услышит ваш посыл, но привыкнув, он будет брать пример с вас, и выражать таким же образом свои эмоции, когда будет чем-то недоволен.





ВЫПЛЕСКИВАТЬ НЕГАТИВ ПРИ РЕБЕНКЕ





То же касается ситуаций, когда вас вывел из себя не ребенок, а другие неприятные обстоятельства вашей жизни. Можете ли вы резко начать ругаться, плакать или кричать при ребенке? Тогда не удивляйтесь, что он будет поступать также.





Никто не говорит о том, что нужно копить негатив в себе, просто не нужно очень бурно выплескивать наружу эти эмоции при ребенке.





ИГНОРИРОВАТЬ РЕБЕНКА





Как часто бывает, что родители настолько заняты или очень устали вечером, что просто уже физически не могут вникать в игры малыша или беспрерывно слушать все его рассказы. В итоге ребенка вежливо просят поиграть в одиночестве или посмотреть мультфильмы.





Если такие ситуации происходят регулярно, кроха будет пытаться привлечь ваше внимание любыми способами. И если его хорошее поведение этому не способствует, он закатит истерику, чтобы вы уже наверняка его услышали.





Конечно, идеальных родителей, как и детей — не существует! Но вы всегда можете совершенствовать свои методы воспитания для своего счастья и счастья вашего крохи!



