15 способов помириться с ребенком после ссоры

Что ж, согласны. А теперь понаблюдайте за своим малышом. Пять минут назад он сделал свой первый кувырок, а сейчас уже взбирается по веревочной лестнице в спортивном уголке, чтобы прыгнуть с самой верхней перекладины. Скажите, разве это не великие достижения, достойные аплодисментов?! К сожалению, чаще всего малыши так и не дожидаются похвал, а слышат недовольное: «Слезь немедленно! Сейчас упадешь! Я не разрешаю тебе этого делать!..» Вот типичная прелюдия к скандалу. А ведь его можно и не провоцировать...





Не запрещать, а подбадривать





Вместо того чтобы останавливать ребенка и перечислять все, что может с ним случиться во время восхождения на высокую горку, помогите и подбодрите. А когда вершина будет покорена, непременно похвалите и скажите, что вы им гордитесь. Так вы поможете маленькому преодолеть страх, поверить в свои силы и, конечно же, избежите неприятной ссоры. Помните, именно от вас ребенок ждет одобряющих слов и восклицаний: «Молодец! Ты победил! Ты сделал это легко!». Ваша оценка для него имеет огромное значение. Во всяком случае, пока. Хорошо, если в дальнейшем картина не изменится. Только учтите, слова одобрения должны быть искренними, а не дежурными. Иначе в следующий раз ваш рисковый малыш может и не обратить на них внимания.





Искать альтернативу





Перед сном у многих деток словно открывается второе дыхание: они бодры, веселы и не желают укладываться в постель. Но это не означает, что вечер неминуемо завершится скандалом. Предложите крохе то, от чего он не сможет отказаться, например сказку, сочиненную вами именно для него. Обычно это срабатывает.





Не стыдить, а разъяснять





Выполняя с дошкольником задание в прописях или в тетради по логике, вы порой с трудом сдерживаете разочарование? Малыш никак не может усвоить объяснение и понять, что же от него требуется. Ни в коем случае не думайте, что он не способен понять элементарного! Он все может. Просто вам требуется потратить немного больше времени на разъяснение. А еще обязательно скажите: «Ты близок к истине! Вместе мы это осилим».





Не ругать за промах





Ребенок с чем-то не справился? Сделал по-своему и ошибся? Избегайте нравоучений: «Мы же предупреждали! Какой же ты упрямый!». На ошибках учатся. Иногда собственный негативный опыт приносит больше пользы, чем родительские нотации. А то, что ребенок всетаки настоял на своем, говорит не только о его упрямстве, но и о силе характера!





Не требовать невозможного





Сколько скандалов происходит по утрам, когда взрослые торопятся, а малыш не желает спешить! Он как будто испытывает терпение родителей: то зубная щетка упала в ванну, то паста попала в глаз... Конечно, все это выводит из себя, особенно если до выхода осталось пятнадцать минут. Вы не можете сдержать гнев и переходите на крик. Стоп! Вы пробовали вставать раньше? Ребенку бывает сложно моментально войти в нужный ритм с самого утра. Он не пьет кофе, чтобы окончательно проснуться, не слушает «бодрящих» новостей... Ему требуется раскачка. И если вы это учтете, день начнется замечательно!





Устраивать переполох





Невозможно несколько раз за вечер напоминать крохе о разбросанных игрушках и оставаться в хорошем настроении. А что если не заставлять убирать, а устроить вместе полный разгром?! Поиграйте в пиратов, соорудите национальную избу индейцев – вигвам, высыпьте на пол пазлы и начните их складывать всей семьей...





Примирять малыша с собственным гневом





Иной раз поведение малыша меняется на глазах. Еще минуту назад он спокойно общался с соседским мальчиком, и вот вы уже не можете их разнять. Ребенок охвачен гневом. Причину вы, конечно, выясните и помирите друзей. Но такие вспышки негатива нужно безотлагательно мягко и ненавязчиво предотвращать. Вы замечаете, что кроха часто становится агрессивным? Время от времени предлагайте ему такую игру: пусть он нарисует на бумаге то, что, по его мнению, привело к вспышке гнева, а потом изорвет листок.





Не быть занудой





Ваши бесконечные советы и указания: «Ты должен, обязан...», «Тебе следует...» – дают лишь один эффект: портят настроение и вам, и ребенку. Лучше раз показать, чем сто раз сказать. Будьте хорошим примером! Если вы живете интересно, насыщенно, он будет стремиться походить на вас.





Избегать обобщений





Делая малютке замечание, не начинайте фразу со слов: «Ты всегда...», «Ты никогда...» Именно такие комментарии подрывают его уверенность в себе. Малыш должен конкретно знать, чем вы недовольны и как ему нужно себя вести.





Делиться чувствами





Вы расстроились. Не исключено, виной этому – поведение крохи, а может, и нет. Как бы там ни было, не сдерживайтесь. И у ребенка, и у вас есть право как на положительные, так и на отрицательные эмоции. Рано или поздно чувства найдут выход, и вы непременно сорветесь. Чтобы предотвратить скандал, поговорите с крохой. Спокойно, простыми словами объясните ему причину своего плохого настроения. Только в том случае, если вы не будете скрывать от ребенка своих подлинных чувств, он сумеет научиться от вас тому же.





Анализировать свои поступки





Родителей замкнутого, необщительного, тихого малыша тревожит его поведение. Им хочется, чтоб он изменился. Ведь ему и сейчас приходится трудно, а что будет дальше: в садике, в школе?.. После очередного рассказа воспитательницы о том, как ваш ребенок не захотел участвовать в спортивной эстафете или игре, у вас просто опускаются руки. Принимайте своего кроху таким, какой он есть. И ни в коем случае не корите себя за кажущиеся промахи в воспитании. Поверьте, у вашего ребенка не могло бы быть лучших родителей, чем вы! Какими бы беспомощными вы порой себе ни казались, в его глазах мама и папа – самые мудрые и любимые. Честно ответьте себе: может, вам хочется видеть ребенка лидером только потому, что вы сами никогда им не были? Согласитесь, стремление к пьедесталу не всегда порождает желание стать лучше. Может, кроха это тоже понимает?





Исключить слово «немедленно»





Проследите за вашим общением с малышом. Если это, в основном, требования и приказы, то скандалов не избежать. Не ждите от карапуза немедленного исполнения ваших желаний и сиюминутного повиновения. Всегда договаривайтесь заранее.





Превратить в шутку





Ситуация накаляется? Не подносите спичку. Иногда полезно устроить шоу, чтобы разрядить обстановку. Маленький непоседа балуется за столом? Не кричите и не выгоняйте. Начните его копировать. Он вылавливает горошины из овощного супа? Вы сделайте то же самое, только поступите еще круче: выложите из них картинку на плоской тарелке. Малыш не может усидеть на месте, постоянно ерзает и вскакивает со стула? Попробуйте повторить его движения. Он тут же остановится, не поверив своим глазам. Но, быстро уяснив, что с ним играют, с удовольствием продолжит в том же духе. Несколько минут – и вы будете хохотать (а могли бы скандалить). Главное, не увлечься игрой и не перевернуть все вверх дном.





Просить прощения





Вы не сдержали своего обещания. Ребенок – на грани срыва. Умейте признавать ошибки и просить прощения. Вы поступили неподобающим образом и должны извиниться перед крохой.





Напоминать, как сильно вы его любите





Малыш всегда ждет нежных слов. Он готов произносить их сам. Может подолгу спорить с братиком, сестричкой или папой, кто сильнее любит маму. Ребенок – это кладовая солнца, любви и ласки. Чаще целуйте его и крепче обнимайте.