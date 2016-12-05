Доверчивый ребенок: как правильно воспитать

С ним невозможно соскучиться. Общительность является одной из причин, по которой он превосходно себя чувствует среди сверстников и взрослых людей, и вполне может считаться очень ценным качеством, которое приведет его к успеху.





Однако есть у этого качества и оборотная сторона. Каждый родитель не устает внушать своему ребенку, что подходить к незнакомцам нельзя, особенно если мама далеко. Что нельзя брать у чужих угощение! Но, зачастую не успеешь оглянуться, как ребенок бежит к незнакомому человеку, который предлагает ему конфетку, совершенно забывая родительский наказ. Более того, может и вовсе согласиться прогуляться с дядей или тетей за ручку. Почему ребенок так себя ведет? Что Вы упустили? А ситуация между тем нередкая.





Сначала разберитесь, кто больше времени проводит с малышом, в каком окружении он растет. Может быть, им занимаются несколько человек сразу: родители, сестры/братья, бабушки/дедушки, родственники, няня. Разумеется, ничего плохого в таком общении быть не может, однако в этом случае чувство безопасности у ребенка иное, и отличается от детей, которые видят при себе только маму или ограниченный круг людей.





Почему? В постоянно меняющемся окружении общение с разными людьми становится для него обычным. Ребенок сразу не может понять, кто здесь чужой, а кто свой, и тем более не понимает, почему кого-то следует опасаться, ведь все его любят. В этом плане никакой разницы между незнакомой тетей, с доброй улыбкой предлагающей конфету, и мамой для него не существует. У малышей инстинкт самосохранения еще не сформирован, а чувство тревоги, в силу возраста, у них и вовсе отсутствует, поэтому оценить степень опасности он не в состоянии.





Наверное, именно поэтому мы умиляемся детской непосредственности и наивности, их вере в безопасность этого мира и добро. Но мы-то, опытные, битые жизнью взрослые, уже давно утратили эту веру и точно знаем, насколько опасно стало жить последние годы, когда тысячи детей бесследно пропадают.





Если ребенку всего три-четыре года, то беспокоиться об этом не стоит. Маленький ребенок всегда под присмотром взрослых и риск в этом случае минимален. Одни дети усваивают социальные нормы несколько раньше других и, соответственно, ведут себя осторожнее. Просто не оставляйте малыша одного на улице пусть даже на короткое время, дабы не рисковать.





Однако если отсутствие барьера в общении с незнакомыми взрослыми сохранится и дальше. Если в пять-шесть лет ребенок продолжает ластиться ко всем подряд, охотно разговаривает с незнакомцами о своей семье, своих проблемах, о том, что не принято говорить посторонним, нужно обязательно обратиться к психологу. Такое поведение уже можно оценить как неадекватное, и оно может свидетельствовать о серьезных психических нарушениях.





Время не стоит на месте и наши детки растут. Приходит пора, когда возникает вопрос: « Не пора ли разрешить ему гулять самостоятельно, оставить одного дома или идти в школу без сопровождения». Как бы ни было тревожно, рано или поздно придется позволить ребенку большую самостоятельность. Что нужно сказать детям, прежде чем они самостоятельно переступят порог дома?





В первую очередь необходимо чётко очертить границы разрешенных и запрещенных действий. Дети копируют наше поведение и, наблюдая за нами, видят, как просто и легко мы общаемся с незнакомыми людьми в магазине, транспорте, парке и повторяет наши же действия. Если мама при знакомстве с незнакомой тетей называет свое имя, то почему бы не сделать это и мне, думает ребенок, и действует соответственно, с радостью сообщая свой адрес и имя. Как научить его быть осторожным?





Прежде всего, необходимо объяснить, что люди, которые не являются ему родными, будут посторонними для него и приучать ребёнка не вступать в разговор с чужими взрослыми людьми. Даже если он будет уверять, что подошел по поручению мамы, бабушки или папы – ничего у него не брать, не разговаривать с ним, никуда не ходить, даже если он предлагает поиграть на компьютере, посмотреть мультфильм или поесть пирожных. Однако не следует полагаться только лишь на ребёнка, поэтому стоит предупредить учителей (воспитателей), что за ребёнком вместо Вас придёт другой человек. Пусть, прежде чем отдать малыша, воспитатель позвонит Вам и уточнит, тот ли человек пришел за малышом.





Дети очень часто воспринимают машину, как развлечение, и с радостью могут принять предложение покататься. Ребёнок должен знать чётко, что садиться в чужую машину, нельзя! А если чужая машина тормозит, то отойти от нее подальше. Объясните ребенку, что машина не только средство передвижения, она может представлять для него опасность.





Готов ли Ваш ребёнок оставаться дома один решить сложно. Очень хочется знать, что в непредвиденной ситуации ребёнок поведёт себя правильно. Если такой уверенности нет, попробуйте сначала оставлять его одного ненадолго. Постепенно увеличивая время. Так будет спокойнее и ему и Вам. Обсудите с ним правила поведения. Закройте дверь на ключ и дайте ему понять, что открывать её никому не следует. Если в дверь звонят, накажите ребёнку, никак не проявлять себя и позвонить кому-нибудь из близких. Если ребенок один дома он должен знать, как отвечать на телефонный звонок. Ему должно быть известно, что не следует называть свое имя, если звонит чужой человек. Запретите называть адрес и рассказывать, что дома кроме него никого нет. Лучше сказать, что мама/папа отдыхает, а если перезвонить на работу маме/папе, то можно выяснить адрес.





Все дети разные, поэтому только Вы способны определить, готов ли ребёнок остаться дома один или отправиться на самостоятельную прогулку. Главное подробно рассказать детям о правилах безопасности, чтобы он мог принять правильное решение в сложной ситуации.



