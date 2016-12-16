Как научить ребенка вежливости

Не владея навыками вежливого общения, очень трудно произвести приятное впечатление на людей. Поэтому родители с самых ранних лет стремятся привить ребенку вежливость. Одни дети легко усваивают нормы поведения, некоторые не очень. От чего это зависит и как воспитать вежливого человека?





Все родители начинают приучать ребенка к вежливости в разном возрасте. Кто-то считает, что это качество воспитывается буквально с пеленок, кто-то сочтет четырехлетнего карапуза слишком маленьким для воспитания вежливости. В действительности правы сторонники раннего подхода. С первых дней жизни ребенок живет в определенной среде, и, подобно губке впитывает ее особенности. За первый год жизни малыш проделывает воистину грандиозный путь, шагнув от несмышленыша до маленького человечка, способного находить контакт и общаться с окружающими его людьми. Именно в этот период закладываются нормы вежливого поведения. Причем ребенок усваивает их не из объяснений родителей, нравоучения и нотации здесь ничего не решают, а, видя, как общаются с ним и между собой близкие ему взрослые. Если в семье уважительный и вежливый стиль общения, он становится для малыша привычным. В такой семье и «волшебные» слова в лексиконе ребенка появятся очень рано. И не понадобится для этого специального обучения и педагогических внушений. Ребенок, растущий в семье, где все вежливы по отношению друг к другу, уважают и выслушивают чужое мнение, сам вырастает таким, беря за образец поведение взрослых.





«Волшебные» слова





После того как дети начинает активно пополнять «словарь», в их лексиконе появляются «волшебные» слова. Правда, происходит это в том случае, если ребенок слышит их от окружающих, иначе ждать придется очень долго. Такие слова могут произносить даже полуторагодовалые малыши. Что же это за волшебные слова? Разумеется, слова приветствия, прежде всего, «здравствуй». Для маленького ребенка проще произносить слово «привет», но после трехлетнего возраста можно и нужно научить малыша слову «здравствуй». Научите детей словам «спасибо «и «пожалуйста», «до свидания» и «извини». Этот минимум, должен присутствовать в речи трехлетки, более того он должен знать, как правильно их употреблять и когда они применяются.





Закрепление вежливого поведения можно начинать с трех лет. Малыш переживающий «кризис трех лет», становится невежливым, ведет себя капризно, а иногда и агрессивно. Он постоянно проверяет близких взрослых, пытается «нащупать» границы между «можно» и «нельзя». Это отнюдь не из-за испорченного характера, избалованности или вредности, просто малышу необходимо очертить границы дозволенного и недозволенного. И это напрямую связано с вежливостью, поскольку именно этот период самый благоприятный для научения сознательному использованию вежливых слов, демонстрации вежливого поведения, ведь оно тесно связано с границами допустимого. Здесь многое зависит от позиции, которую занимают родители. Чтобы малыш усвоил нормы вежливости, необходимо одинаково реагировать на поведение, которое нежелательно. И, не забывать хвалить, когда ребенок поступает так, как нужно.





Дошкольный этикет





Перешагнув границу четырех лет, малыш начинает относиться к вежливости более осознанно. Родительский пример продолжает оставаться главной направляющей поведения в этом возрасте. Однако ребенок уже не пассивный участник процесса. Правда пока ребенку четыре года, родителям может показаться, что он даже более невежлив, чем был в три года. Он как будто забыл навыки вежливости. Это совсем не так. В два-три года вежливость была всего лишь копированием общения взрослых, а теперь маленькому человечку требуется пропустить эти нормы через свое сознание. Отсюда и период утраты вежливости, к счастью временный. Не нужно волноваться совсем скоро наступит следующий этап. К шести годам малыш начинает использовать нормы вежливости уже осознанно. Разумеется, некоторые нормы могут закрепляться и раньше, тем не менее, самое благоприятное для этого время все-таки конец пятого – начало шестого года жизни. Теперь ребенку важно, что о нем будут думать окружающие и он, изо всех сил старается произвести положительное впечатление. В нем начинают появляются те самые вожделенные черты маленьких «джентльменов» и «леди».





Успехи ребенка необходимо замечать и обязательно хвалить его, ведь знать, что он поступает правильно и родители им гордятся очень важно. Если же ребенок немного ошибся и что-нибудь забыл, нужно лишь вежливо и тактично об этом напомнить. Не забывайте, вежливость, приобретенная черта и ее появление у ребенка целиком и полностью зависит от нас с вами, уважаемые родители.



