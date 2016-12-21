9 вещей, которым ребенка научат домашние животные

Например, выгуливать, возить к ветеринару и т.д. Но вы даже не догадываетесь, каким важным вещам может научить любимец вашего малыша!





Когда в доме появляется собака или кошка, то между вами и животным происходит взаимосвязь. Не только вы учите животное правилам поведения, но и можете взять многое от него!





Быть ответственным





Дети учатся проявлять внимание не только с своим нуждам, но и к потребностям животного. Иногда очень лень выйди на улицу, чтобы погулять с собакой или поменять наполнитель в лотке у кошки, но мы понимаем, что это сделать нужно, иначе питомцу будет плохо. Животные учат нас проявлять внимание, заботиться, становиться лучше.





Проявлять доброту





Сложно оставаться равнодушным и злиться, когда на руках сидит маленький котенок, который так и просит, чтобы его погладили и отогрели. Сердце ребенка сразу смягчается, в душе просыпаются добрые чувства.





Быть искренним





Животные никогда не лгут и не скрывают свои чувства, все их эмоции всегда видны по мордочке и взгляду. Если питомца обидеть или отругать, его реакция не заставит себя ждать: мы увидим испуг и огорчение. А если быть с ним добрым и ласковым, он сразу начнет вилять хвостом и облизывать лицо.





Люди часто прячутся за «масками» и показывают своих настоящих эмоций. Поэтому взрослым и детям стоит поучиться у животных искренности.





Кошки и собаки – лучшие учителя для ребенка и самые развитые из всего множества домашних питомцев. Процесс «обучения» с лохматыми друзьями проходит без единого слова, основан на чувствах, эмоция и поступках.





Уметь сочувствовать





Когда вы приходите злые и уставшие, животные умеют чувствовать ваше состояние и могут поддержать, лечь рядом, положить голову на колени. Когда они видят, что вы заняты, отходят в сторону и не мешают.





Люди часто сосредоточены на своих проблемах и не замечают боли близких людей. Нам стоит учиться у питомцев проявлять внимание к окружающим и сопереживать!













Быть счастливым в мелочах





С самого детства мы окружены товарами и услугами, которые всегда нам нужны и нередко забываем сделать передышку, чтобы отдохнуть от постоянных нужд и просто насладиться моментом.





Животным же так мало нужно для счастья: тарелка еды, теплый взгляд хозяина и безопасность. Без сомнений, у них можно поучиться легче воспринимать многие вещи, которые не являются главными в нашей жизни.





Четкий режим дня





В распорядке дня собаки или кошки все очень четко: еда, «гигиена», сон, игры. Животное никогда не делает того, что не хочет в данный момент времени. Мы же хотим спать, но не спим, потому что еще много дел, хотим кушать, но бережем фигуру и т. д. Стоит поучиться у животных хоть иногда прислушиваться в своим потребностям, а не только к заботам и работе.





Здоровый образ жизни





Без сомнений, появление в доме собаки, заставит ребенка быть более активным, не лениться и не сидеть пол дня за компьютерными играми. Теперь ему нужно ежедневно гулять с питомцем несколько раз в день, а также тренировать его, самому выполняя физические упражнения.





Настоящая дружба





Собака может научить ребенка самой крепкой дружбе, верности, преданности. Животное никогда не бросит в трудную минуту и не подставит, будет рядом с малышом в минуты одиночества.





Бескорыстная любовь





Животные умеют любить нас просто так, потому что мы есть, даже когда мы злимся и кричим. Приходя домой, они радуются приходу, это видно в их глазах и радостному визгу. К сожалению, люди не отличаются постоянством в любви, хотя стояло бы поучиться у питомцев искренней самоотдачи другому человеку.



