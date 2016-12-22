5 лучших продуктов для увеличения количества грудного молока

Кормящие мамы довольно часто сталкиваются с проблемой отсутствия достаточного количества молока. Существует множество разнообразных народных способов улучшения лактации, однако ни один из них, к сожалению, не подтвержден наукой. В частности, по утверждению американского консультанта по лактации, диетолога и специалиста по детскому питанию и грудному вскармливанию Джинджера Карни, ни один из народных способов нельзя назвать действенным, а вот безопасным – вполне.





«Нет никаких научных доказательств того, что те или иные продукты питания способны увеличить количество молока. Однако, если мама хочет попробовать употребить какой-то продукт, чтобы улучшить лактацию, она может это сделать, ведь рекомендованные продукты и травы, в целом, не наносят никакого вреда», — говорит он.





Карни выделил 5 самых безопасных продуктов и трав для увеличения количества грудного молока, однако отметил, что все же, в каждом отдельном случае, все же, лучше посоветоваться со своим лечащим врачом перед их употреблением.





ПАЖИТНИК





Эта популярная во всем мире специя и ценное лекарственное растение часто используется в пищевых добавках для стимуляции лактации.





«Существует предположение, что пажитник стимулирует выработку пота, а так как женская грудь — это ни что иное как слегка видоизмененная потовая железа, стимулируется и производство грудного молока. В целом, по моим наблюдениям, женщины вводящие в свой рацион пажитник, увеличивают лактацию в течение 24 до 72 часов после употребления», — говорит медик.





ОВСЯНКА





Многие из нас слышали, что для стимуляции лактации необходимо есть овсяное печенье. Специалисты отмечают, что нет никаких научных доказательств того, что овес способен увеличить количество грудного молока, однако это абсолютно безопасный способ проверить народное средство на деле. Так, по наблюдениям медиков, женщины, которые употребляют овсяное печенье или другие блюда из овсянки, действительно увеличивают количество грудного молока.

Это может быть связано с железом, которое содержится в овсянке в больших количествах.





ФЕНХЕЛЬ





Это одно из лучших средств для стимуляции лактации. Некоторые исследования действительно подтверждают его целебные свойства в отношении увеличения количества грудного молока.





Специалисты рекомендуют употреблять фенхель в любом виде – в заваренном виде и в качестве добавки к салатам и другим блюдам.





ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ





Еще одно средство, которое считают одним из лучших для повышения лактации. Впрочем, нет никаких подтвержденных наукой фактов об их свойствах.





Специалист по лактации утверждает, что попробовать, все-таки, стоит, ведь это безопасно и, вероятно, может помочь увеличить количество молока, а также благодаря высокому содержанию витаминов группы В, может помочь повысить уровень энергии.





ШПИНАТ





Богатые железом продукты, такие как шпинат, могут быть эффективными при нехватке количества грудного молока.





Одно исследование показало, что низкие уровни железа связаны с низкой выработкой грудного молока, поэтому шпинат действительно может помочь улучшить лактацию. Кроме того, можно употреблять другие продукты, богатые железом, такие как красное мясо, печень, фасоль, горох.





В целом, медик отмечает, что крайне важно придерживаться здоровой диеты во время кормления грудью, чтобы не только ваш малыш получал хорошее питание, но и сама мамочка поддерживала свой организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Наилучшая диета для кормящих мам состоит из свежих фруктов, овощей, продуктов с полезными жирами и из цельного зерна.



