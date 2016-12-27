Почему у ребенка нет друзей и как исправить ситуацию

Залог успеха





Ваш ребёнок к шести годам уже сам читает, знает английский и французский, немного играет на фортепиано? Но общаться с другими детьми не умеет да и не особо хочет? Это не такая уж редкая ситуация. Но будет ли ваше чадо, несмотря на все свои таланты, успешным в обществе — очень и очень большой вопрос. Ведь умение строить глубокие и долгосрочные дружеские отношения с другими людьми — залог удачной карьеры и гармоничной личной жизни.





Основы дружбы закладываются ещё в трёхлетнем возрасте. К пяти годам дети учатся совместной игре, что очень важно для установления дружеских отношений. Однако, если у вашего ребёнка к 6–7 годам так и не появились друзья, нужно понять, почему так получилось.





Четыре шага





Алгоритм наших действий будет такой.





Первый шаг. Поговорить с учителем. Педагог, как человек, наблюдающий вашего ребёнка в коллективе, может сказать, каких навыков для общения ему не хватает (робеет, боится вступать в контакт или, наоборот, ведёт себя слишком напористо...).





Второй шаг. Поговорить с ребёнком. Не нужно в лоб спрашивать: «Почему у тебя нет друзей?» Лучше просто порассуждать с ним на тему дружбы. Что мешает, что помогает дружить? Какие качества для этого важны (открытость, отзывчивость, дружелюбие, интерес к другому, готовность помочь...)? А мешают: неумение делиться, обидчивость, недоверие, вспыльчивость...





Третий шаг. Окажите поддержку ребёнку. Очень важно, чтобы он поверил в себя. Можно дать конкретные советы по расширению дружеских связей. Например, предложите найти в классе ребят с такими же интересами, любимыми занятиями. Продумайте, какие игры он может предложить одноклассникам на перемене, в школьном дворе. Вспомните свой опыт по установлению дружеских связей и поделитесь им. Для ребёнка будет полезно узнать, что у вас, возможно, тоже были трудности и вы их преодолели.





Четвёртый шаг. Если ребёнок стал сам делиться с вами тем, что у него происходит в классе, замечайте и приветствуйте любые, даже самые маленькие улучшения в его отношениях с одноклассниками. Вы можете подвести эмоциональный итог дня, спросить у чада, какая эмоция была у него сегодня самой яркой. Можно попросить ребёнка нарисовать эмоцию и причину её появления.





За скобками





Здесь мы не рассматривали такие причины отсутствия друзей, как интровертность ребёнка, когда ему комфортно в одиночестве. В таком случае беспокойство родителей может быть вызвано тем, что они — люди более общительные и им странно видеть своё чадо таким закрытым и самодостаточным.





Мы не говорим здесь о зависимости от гаджетов, которая мешает общению с другими людьми в реальной жизни.





И об излишней родительской тревожности тоже не говорим.





5 навыков, которые помогут ребёнку влиться в коллектив





Желание поддерживать эмоциональный контакт с другими: понимать эмоции и чувства других людей, выражать свои эмоции и разделять эмоции и чувства других.





Желание вовлекаться в совместную деятельность: вместе играть, выполнять коллективное задание, проявлять инициативу и поддерживать чужую инициативу.





Умение управлять своими эмоциями: не подавлять их, а подбирать адекватные способы их выражения. Например, на обиду, нанесённую словом, подобрать подходящие случаю слова, которые остановят обидчика и позволят сохранить самоуважение. Чрезмерная реакция — ударить в ответ. Недостаточная реакция — проглотить обиду, поощряя обидчика и дальше испытывать, как далеко можно зайти.





Умение поддерживать разговор: обращаться к другим детям, задавать вопросы, шутить, смеяться шуткам.





Умение замечать и уважать свои и чужие границы: телесные, психологические (например, уметь отказывать и принимать отказ), границы собственности.



