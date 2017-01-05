Капризный ребенок: 6 ошибок в воспитании

Что делать, если ребенок непослушный и не реагирует на замечания? Иногда это происходит просто потому, что вы сами поступаете неправильно по отношению к малышу. Давайте узнаем 6 самых распространенных ошибок, которые совершают мамы в воспитании своего ребенка!





СЛИШКОМ КАТЕГОРИЧНЫ





«Не бей сестру», «Не мучай кота» и т. д — список фраз для малыша с призывом прекратить вредничать может быть бесконечным.





Решение





Иногда ребенок капризный и упрямый только потому, что ему не понятна причина, по которой нужно вести себя по-другому. Объясните крохе, почему сейчас вы недовольны его поведением. Только не ругайтесь, а расскажите.





Фразы «Я же тебе сто раз говорила! Ну сколько можно повторять!», «Почему? Потому что я так сказала» не считаются объяснениями.





Например, если ребенок стоит в ванной, не кричите, а объясните,что там скользко и он может упасть и больно удариться.





Оставьте категоричные запреты для действительно опасных ситуаций, например, когда ребенок трогает провода возле розетки или сует в нее пальцы.





ОЖИДАЕМ СЛИШКОМ МНОГО ОТ ДЕТЕЙ





Вы едете в общественном транспорте, а ребенок начинает кричать и баловаться? От того, что вы грозно ему запретите, он не перестанет это делать в следующий раз.





Решение





Помните, что ребенок выражает свои желания и недовольство так, как умеет, то есть криком или громкими звуками. В таких случаях не нервничайте, а спокойно объясните ребенку, как бы вы хотели,чтобы он себя вел.





Например, скажите ему,что в общественном месте, где все сидят в тишине, нужно просить у папы что-то шепотом. Также, обратите внимание ребенка на то, что абсолютно все соблюдают эти нормы и это не ваша прихоть.

Если ребенок не выполняет просьбу с первого раза, постоянно напоминайте ему об этом.





ПОДАЕМ ПЛОХОЙ ПРИМЕР ПОВЕДЕНИЯ





Если вас обидели, и вы сразу же возмущаетесь и обзываете хама, действуете импульсивно, то не удивляйтесь, что в любой ссоре или недопонимании ребенок будет поступать так же, даже с вами.





Решение





Дети подсознательно копируют модель поведения взрослых, поэтому если вы хотите чему-то научить ребенка, то в первую очередь следите за собой.





Умейте признавать свои ошибки и извиняться, тогда и ребенок сможет научиться тому же. Старайтесь не пропускать негатив через себя и не тратить на него свою энергию.





РУГАЕМСЯ ПО ПУСТЯКАМ





Вы видите, что дети носятся по квартире и сразу ругаете их. Но нужно ли постоянно это делать?





Решение





Учитесь иногда игнорировать, если ребенок балуется, но не делает ничего плохого. Постоянно быть «плохой» и ругать кроху за каждую мелочь — очень утомляет. Помните,что иногда дети делают что-то раздражающее вас, потому что познают новые умения для себя.





Если ничего не угрожает малышу, почаще закрывайте глаза на его баловство, и вы увидите, что вскоре он прекратит это делать. А ваша нервная система останется здоровее.





ГОВОРИМ И НЕ ДЕЛАЕМ





«Через пять минут выключаем телевизор и едем спать.», «Так, я сказала, выключаем телевизор», » Почему ты еще смотришь мультики, ану спать»…Чем больше вы говорите и не подкрепляете слова действием, тем больше ребенок будет этим манипулировать и не слушаться.





Решение





Ребенку нужны правила и определенные рамки. Если вы поощряете в малыше возможность их не соблюдать, то у вас большой шанс воспитать безответственного человека.





Скажите: «Выключай телевизор и иди делать уроки. Когда сделаешь домашнее задание, будешь опять смотреть мультики». Если ребенок слушает, поблагодарите его. Если нет, выключайте телевизор и покажите ребенку, что ему нужно выполнять ваши условия.





ДЕЙСТВУЕМ ОДИНАКОВО СО ВСЕМИ ДЕТЬМИ





Все дети разные. И если, например, лучший способ договориться с сыном, когда он вредничает — это спокойно объяснить ему, почему так не нужно делать, то дочь может быть более упрямой и не будет вас слушать.





Решение





Изучайте своих детей и чувствуйте, какая модель поведения подойдет для каждого. Если с одним нужно быть построже, чтоб он слушался, а второму спокойно рассказать и поощрить, то найдите этот подход.





Не бойтесь того, что таким образом будете относиться к детям по-разному. Не учитывать в воспитании характер и особенностей ребенка — вот главная ошибка.



