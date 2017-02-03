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Леди
Мой малыш
1 февраля 17, 15:26
Как зимние прогулки влияют на зрение ребенка
зима
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Хотите, чтобы зрение вашего ребенка развивалось без проблем?
Проводите с ним как можно больше времени на свежем воздухе, в подвижных играх.  Таким образом вы убережете ребенка от развития близорукости. К такому выводу пришли тайваньские ученые.

Исследования тайваньских ученых позволили вывести четкие цифры зависимости между зрением ребенка и количеством времени, которое он проводит на прогулках. Оказалось, что у детей, которые двигались мало, уровень развития близорукости составил 17,6 %. Зрение ребенка, который двигался максимально активно, развивалось более гармонично: всего лишь 8, 4 % детей показали прогрессию близорукости.

БЛИЗОРУКОСТЬ – СЛЕДСТВИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ

До недавних пор считалось, что наследственный фактор является решающим в вопросах, касающихся зрения ребенка. То есть проблемы со зрением у родителей автоматически переносились на ребенка.  Однако е научные разработки генетиков, а также – наблюдения  и выводы врачей-практиков подтвердили ошибочность этого мнения. Генетическая наследственность – это «лотерея», которая может сработать у ребенка, а может и «промолчать». Иное дело – образ жизни. Давайте, чтобы не быть голословными, обратимся к ученым.



УЧЕНЫЕ АВСТРАЛИИ СОВЕТУЮТ ГУЛЯТЬ

Это исследование австралийских ученых известно как Sydney Myopia Study.  В нем принимали участие около двух тысяч 6-летних и 12-летних учеников. Ученые тщательно учитывали наследственный фактор, условия проживания детей, привычки. Под особым контролем было количество времени, которое дети проводили на улице. Спустя 2 года оказалось, что у детей, «болтавшихся» на улице, были самые низкие показатели роста близорукости.

Это исследование было продолжено на людях в возрасте от 19 до 22 лет. В опросах и исследованиях приняли участие 1344 человека. Результаты были примерно такими же: зрение ребенка формировалось без отклонений от нормы, если он проводил достаточно времени на свежем воздухе.

ЗРЕНИЕ РЕБЕНКА ЗАВИСИТ ОТ СОЛНЦА?

Как известно, зрение ребенка формируется в возрасте до 7 лет. И очень важно, чтобы в это время взгляд малыша как можно чаще фокусировался на объектах, расположенных далеко и близко. А также получал достаточное количество солнечного света. Подвижные игры на открытом воздухе создают прекрасные условия и для тренировки зрения ребенка, и для насыщения его глаз солнечным светом.  Эти два условия, кстати, являются базовыми во многих  оздоровительных методиках. Например, метод Поля Брэгга, позволяющий восстановить зрение, содержит в себе комплекс упражнений, которые тренируют мышцы глаза. Есть там и метод «Созерцания солнца».

Источник: http://www.moirebenok.ua/
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