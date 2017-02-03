Как не избаловать ребенка: 7 правил воспитания

«Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда вы с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома», – говорил великий педагог Антон Макаренко. Воспитывать ребенка нужно начинать не с трех или шести лет, а как только он родился. Ведь воспитание – это установление правил и границ, четкое обозначение «можно» и «нельзя», поощрение и наказание. Это родительская любовь, которая дает ребенку возможность стать в будущем достойным человеком.





7 правил воспитания детей





1. Четкие границы





Установите четкие и нерушимые границы, которые ни при каких обстоятельствах не должны нарушаться. Детям идет на пользу, когда они знают, что́ от них ожидается и в какой срок. Например, ребенок четко должен знать, что он не сядет за стол, пока не вымоет руки, не съест конфету, пока не пообедает, не сядет за компьютер, пока не выучит уроки. Это организует ребенка не только дома, но и в учебном заведении.





2. Не меняйте правила игры





Никогда не отступайте от своего решения, даже если ребенок будет закатывать истерики. Ребенок не способен понять, почему вчера ему удалось выпросить пять конфет, а сегодня мама ограничивается только одной. Устанавливая четкие рамки, вы облегчаете жизнь себе и ребенку.





3. Стойте на своем





Единожды проявленная слабость навсегда отпечатается в сознании ребенка. В дальнейшем ваш запрет не будет окончательным словом для ребенка, он будет продолжать настаивать на своем.Ваша первостепенная цель ― дать понять ребенку, что он зря тратит время.





4. Научитесь говорить «нет»





Если вы точно знаете, что не позволите ребенку то, чего он хочет, четко говорите «нет», а не «может быть», «наверное», «посмотрим». Не дарите ему ложную надежду,а себе не позволяйте проявлять слабость.





5. Поощряйте за хорошее поведение





В основные правила воспитания входит и поощрение. Если ребенок хорошо себя ведет, слушается, выполняет задания, обязательно похвалите его за это. Ведь он должен четко различать понятия «хорошо» и «плохо»





6. Введите наказание





Если ребенок проявил крайнее непослушание, сильно провинился – можно его за это и наказать. Введите своеобразные тайм-ауты, во время которых ребенок будет стоять в углу, сидеть на определенной подушке или стульчике для наказаний. Сколько ребенку лет, столько минут должно длиться наказание. После наказания скажите ребенку, что вы его любите, но так вести себя нельзя. Отлично, если он извинится за свое поведение.





7. Учите собственным примером





Все, что вы видите в своем чаде, ― это ваше отражение. Подавайте правильный пример. Ведь вы не можете требовать от ребенка то, чего не делаете сами. Все, что вы хотите видеть в собственном ребенке, воспитывайте в себе, а от негатива избавляйтесь. Ведь чтобы не избаловать ребенка, нужно прежде всего воспитать себя.





Чтобы не избаловать ребенка, нужно придерживаться этих семи основных правил. Всегда стойте на своем, не давайте слабинку, но воспитывайте ребенка не через страх, а через любовь и уважение. Поверьте, воспитывая правильно ребенка с малых лет, вы делаете лучше в первую очередь ему. Ну и, конечно же, упрощаете жизнь себе и всей семье.



