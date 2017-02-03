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Леди
Мой малыш
2 февраля 17, 21:33
Тибетский взгляд на воспитание детей
Тибет
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Существует достаточно интересный подход к воспитанию детей, это так называемый «тибетский взгляд» на воспитание.
Мы предлагаем вам ознакомиться с основными принципами этого подхода и решить, насколько он приемлем непосредственно для вашей семьи.

До 5 лет. С ребенком нужно обращаться как с царем. Запрещать ничего нельзя, только отвлекать. Если он делает что-то опасное, то сделать испуганное лицо и издать испуганный возглас.Ребенок такой язык понимает прекрасно. В это время закладываются активность, любознательность, интерес к жизни. Ребенок еще неспособен выстраивать длинные логические цепочки. Например, он разбил дорогую вазу. Он не понимает, что для покупки такой вазы нужно много работать, заработать денег. Наказание он воспримет как подавление с позиции силы. Вы научите его не бить вазы, а подчиняться тому, кто сильнее. Оно вам надо?

От 5 до 10 лет. В это время с ребенком нужно обращаться «как с рабом». Ставить перед ним задачи и требовать их выполнения. Можно наказывать за невыполнение (но не физически). В это время активно развивается интеллект. Ребенок должен научиться прогнозировать реакцию людей на его поступки, вызывать положительное отношение к себе и избегать проявления отрицательного. В это время не бойтесь нагружать ребенка знаниями.

От 10 до 15 лет. Как воспитывать ребенка в этот период? Как с ним обращаться? Как с равным. Не на равных, а именно «как с равным», так как вы все равно имеете больше опыта и знаний. Советуйтесь с ним по всем важным вопросам, предоставляйте и поощряйте самостоятельность. Свою волю навязывайте в «бархатных перчатках» в процессе обсуждения, подсказками, советами. Если вам что-то не нравится, то акцентируйте его внимание на негативных последствиях, избегая прямых запретов. В это время формируется самостоятельность и независимость мышления.

После 15 лет. Относитесь к нему с уважением. Воспитывать ребенка уже поздно, и вам остается только пожинать плоды своих трудов.

Какие же последствия может вызвать несоблюдение этих правил?


- Если подавлять ребенка до 5 лет, то вы подавите его жизненную активность, интерес к жизни, интеллект. Приучите его бездумно и привычно подчиняться грубой силе. Сделаете из него легкую жертву для всякого рода негодяев.

- Если вы будете продолжать сюсюкать после 5, то ребенок вырастет инфантильным, неспособным к труду и вообще к духовным усилиям.

- Если вы будете опекать ребенка как маленького после 10, то он вырастет неуверенным, будет зависимым от более самостоятельных друзей, которые не всегда могут оказывать нужное влияние.

- Если вы не будете уважать ребенка после 15, то он вам этого не простит и уйдет навсегда при первой возможности.

Источник: kolobok.ua
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