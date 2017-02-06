Нужно ли вакцинировать ребенка? Все за и против

Прямо как в случае необходимости обязательного грудного вскармливания, у данного вопроса имеются и сторонники, и радикальные противники. Количество информации масс-медиа еще больше заводит молодых мамочек в тупик.





Больше пользы или вреда? Какие могут быть последствия? Что сделать, чтобы прививка не принесла урона здоровью? Мы не вправе за вас решать столь важные вопросы. Сегодня мы постараемся привести весомые аргументы, которые, надеемся, облегчат ваш выбор.





Что такое вакцинация ребенка?





Начать хотелось бы с самых низов: что такое вакцина и как она воздействует на организм человека. Итак, до сих пор за всю историю человечества эта процедура стала самым эффективным способом профилактики ряда инфекционных болезней, таких как корь, краснуха, гепатит, дифтерия, грипп и многих других. Суть процесса состоит в том, что с помощью вакцины пациент, чаще всего ребенок, получает определенное количества возбудителей той или иной инфекции, естественно в убитом или ослабленном состояние. Это приводит к тому, что наш организм автоматически вырабатывает иммунитет к этому виду вирусов или бактерий. Бывают вакцины, которые включают в себя целый ряд возбудителей. Например, известная всем мамам АКДС направлена на борьбу с дифтерией, коклюшем и столбняком в одночасье. Кроме того некоторым препаратам удается создать иммунитет к болезни с первого раза, другими приходиться вакцинировать повторно.





3 весомых аргумента «против» вакцинации





Так не опасно ли из года в год собственноручно поставлять в организм ребенка очаги инфекции? Для этого давайте по пунктам разложим все негативные моменты влияния прививки на организм, подкрепив их рядом исследований отечественных и зарубежных медицинских светил.





1. Общее нарушение иммунитета

В 2009 году японские исследователи Университета Кобе пришли к умозаключению, которое все больше и больше становиться популярным. Оно состояло в том, что иммунитет подрастающего организма при постоянном и чрезмерном стимулировании со стороны со временем теряет свои защитные функции и возможность к саморегенерации. Другими словами, постоянные возбудители в организме расшатывают систему по частям, и позже это может привести к отсутствию общего иммунитета, а то есть и ухудшению здоровья в целом.





Пока на территории отечественных стран такой тенденции выявлено не было, а вот сомнение в том, что подобные исследования могут у нас проводиться, лично у меня крепчает с каждым днем. Нельзя и не заметить в этом пункте, что степень негативного влияние на иммунитет в большей мере зависит и от качества самой вакцины. Как уверяют потребители, импортные аналоги на данный момент в разы выигрывают у наших препаратов. В основном встречаются французские и бельгийские медикаменты этой группы. Исследование показали, что больше 70 % населения предпочитает использовать именно их.





2. Мнительная эффективность

Существует широко распространенное мнение, что с введением обязательного статута вакцинации для детского возраста, весомо снизился уровень болезней, подлежащих прививке. Но этот ли факт изменил ситуацию?





Доктор медицины американец Ричард Московиц уверенно утверждает, что к примеру эпидемия коклюша пошла на спад еще до появления вакцины, и невозможно доказать, что появление препарата хоть как-то на это повлияло. Скорее течение времени, появление технологий, и изменение образа жизни человечества. То же самое касается туберкулёза, дифтерии и столбняка, которые начали массово исчезать в конце 19 столетия.





А вот на Филиппинах в конце 20-го столетия наоборот был зарегистрирован случай, когда эпидемия оспы забрала треть вакцинированных от нее людей.





Опуская историю, надо отметить, что человек человеку рознь, точно так же как и строение организма. Поэтому не факт, что именно ваш ребенок не окажется особенным, и привитая болезнь не даст о себе в будущем знать.





3. Безопасность

Всеми этими тремя пунктами мы не в коем случае не агитируем против привития вашего ребенка. Но мы уверенны, что каждый имеет право знать о риске. Так вот утверждение, что прививки абсолютно безопасны – миф! Возвращаясь к предыдущему пункту, все дети разные и даже самый опытный врач не сможет вам сказать, как среагирует тело маленького человека на введенный ему препарат. А случаи смертельного исхода и травматических последствий, увы, - факт. При этом связь между вакцинацией и последствиями доказать очень сложно. Так как на это влияют абсолютное разные факторы: правила безопасности и гигиены, здоровье пациента, переносимость организмом, аллергические реакции и множество моментов, которые предугадать невозможно.





Немного из истории: в 1996 году родителями пострадавших отпрысков в США был создан Национальный Центр информации о вакцинах, который в ходе исследований выяснил, что более 80 % процентов работников больниц просто-напросто не сообщают о побочных реакциях у детей после прививки. И это при том, что в Америке существует специальный закон именно на этот счет. Что же тогда говорить про отечественную медицину? Не хочу никого обидеть, но каждый вечер включая телевизор мы то и дело слышим про халатность акушерок, врачей и медсестер.





2 значимых аргумента «за» вакцинацию





Хотя помимо столь удручающих аргументов, существует и ряд позитивных моментов, которые ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Весь если столько лет, и такое количество людей без тени сомнения решаются на этот шаг, значит не все так плохо?





1. Польза больше, чем вред

И это, наверное, самый важное, что вы должны знать про прививки. Осложнения бывают – да. На 2,5 миллиона привитых детей припадает 1 % серьезных последствий - да. Но куда более вероятно, что очередной страшный грипп или инфекционная болезнь постигнет не привитого ребенка, чем наоборот. Вакцинация не гарантирует того, что ваш малыш в полной безопасности от множества болезней, встретившихся у него на пути. Но она дает большие шансы ее не подхватить, или в крайнем случае перенести не в той тяжелой форме, как возможно, так как иммунитет встречается уже со знакомым ему противником. Как говорится, в нашем веке из двух зол приходиться выбирать меньшее.





2. Прививка и государство

Ну и второй наш аргумент куда менее увесистый и более прозаичный, но и без него никуда. Прививки, как в России, так и в Украине, являются обязательным плановым прохождением. Отказаться, конечно, можно, под собственную ответственность и кипу заявлений главному врачу вашего медицинского учреждения. Но это принесет кучу проблем в будущем, когда вы решите отправить ваше чадо в садик и школу. Образовательные учреждения по праву могут отказать принимать ребенка без полностью заполненной карты прививок на обучение.





Не справедливо? Возможно. Но кто застрахует остальных детей от того, что именно ваш карапуз не принесет в коллектив столбняк, полиомиелит или еще что-нибудь похуже. Важно заметить, что то же самое касается и отдыха за границей. Некоторые страны категорически против таких визитеров. Например, все страны Ближнего Востока не дают разрешение на въезд без вакцинации против гепатита В.













Правила проведения вакцинации ребенка

Ну и для того, чтобы обезопасить вас и, в первую очередь, самое дорогое в вашей жизни, надо знать ряд правил и действий, предшествующих вакцинации. О них вам должен сообщить лечащий врач, но все же перестраховаться не мешает никогда:





1. Узнать всю нужную информацию о вакцине. Сроки хранения, способ хранения, условия транспортировки, возможные последствия и любую информацию, от которой зависит безопасность и действенность вакцины.





2. Вакцинировать можно только здорового ребенка! Малейшие колебания в здоровье, сопли, кашель или диатез должны стать стоп-сигналом для родителей и врача. Именно поэтому прививки назначаются только тем врачом, которые наблюдает малыша от рождения, и знает все его индивидуальные особенности. В случае сомнений, педиатр обязан взять анализы.





3. Малыш, который здоров, не нуждается в медикаментозной подготовке к прививке. Очень часто врачи, чтобы обезопасить себя, назначают ряд противоаллергических препаратов перед введением вакцины. Запомните: здоровому ребенку такая подготовка не нужна. Аллергия на вакцину, если таковая имеется, возникнет и на фоне этих препаратов.





4. Проводить вакцинацию можно только в специализированных медицинских учреждениях, где есть оборудованный кабинет, со всем необходимым для проведения процедуры и оказания неотложной помощь в случае анафилактического шока и других последствий. Частные клиники и кабинеты ни в коем случае не подходят для этих целей.





5. После введения препарата обязательно нужно находиться в больнице или поликлинике еще 10-15 минут , дабы избежать негативной реакции организма и последствий.





6. Если вы заметили негативную реакцию на вакцину у ребенка, нужно без отлагательств обратиться к врачу. Это делается не только во избежание нежеланных итогов, но и для изъятия лекарства из оборота и его дополнительное исследование. Закончим тем, чем и начали.





Вакцинировать или нет, решаете только вы. Главное помнить, что от вашего решения может зависеть здоровое и счастливое будущее вашего ребенка. Берегите себя и будьте здоровы всегда!



